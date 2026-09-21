У Мерца знову хапаються за голову: що сталося на виборах у Німеччині

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (AfD) вийшла на перше місце на виборах до парламенту федеральної землі Мекленбург — Передня Померанія. За попередніми результатами, партія отримала близько 38,2% голосів, випередивши правлячих соціал-демократів із 35,5%.

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

Результат став різким стрибком для AfD: на попередніх виборах 2021 року партія отримала 16,7%. Тепер вона більш ніж удвічі збільшила свою підтримку та вперше очолила земельні вибори у цій північно-східній землі.

Головна проблема вечора виявилася у Християнсько-демократичного союзу (CDU) канцлера Фрідріха Мерца. Партія отримала близько 4,9% та ризикує вперше з 1949 року не пройти до земельного парламенту.

При цьому перемога AfD не означає автоматичного приходу партії до влади. Основні політичні сили Німеччини виключають коаліцію з нею, тому перше місце ще не дає партії можливості самостійно сформувати земельний уряд.

Паралельно вибори відбулися у Берліні. Там лідирує партія "Ліві", яка набрала близько чверті голосів. CDU зайняла друге місце, а AfD виявилася третьою з результатом приблизно 16%. Таким чином, результати двох земельних виборів продемонстрували різні політичні тенденції, але в обох випадках стали серйозним випробуванням для федеральних консерваторів.

Для Мерця підсумки голосування стали особливо чутливими. Канцлер назвав результат своєї партії "катастрофою", але заявив про намір продовжити роботу та проводити заявлені реформи. На тлі поразки всередині CDU посилилися розмови про майбутнє керівництва партії та уряду.

Вибори на східних землях завершили серію регіональних голосувань, які стали важливим індикатором ставлення виборців до федеральної політики. При цьому питання про зміну канцлера безпосередньо з результатів земельних виборів не випливає: для цього необхідні окремі політичні процедури на федеральному рівні.

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