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У Меркель предложили "депутинизировать" Россию

Советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Кристоф Гойсген намекнул на то, что России придется пройти путь нацистской Германии

сегодня, 17:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Россия должна выплатить репарации Украине и пройти "депутинизацию". Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на заявление главы Мюнхенской конференции по безопасности, советника бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель Кристофа Гойсгена, пишет "DW".

У Меркель предложили "депутинизировать" Россию

Советник бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель Кристоф Гойсген. Фото: из открытых источников

"Должно быть что-то, что мы в Германии называем денацификацией, — сказал Кристоф Гойсген. — Что-то вроде "депутинизации". Люди должны понять, что политика Путина неприемлема, что нужно уважать международное право, права человека и основанный на правилах международный порядок".

Кроме того, советник Ангелы Меркель призвал к персональной ответственности, приведя в пример Нюрнбергский процесс, в ходе которого военные преступники были приговорены к смертной казни и пожизненному лишению свободы.                     

Кристоф Гойсген высказал мнение, что это важно для жертв, но также и для предотвращения военных преступлений в будущем.

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Источник: https://t.me/dwglavnoe/20459
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