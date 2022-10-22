У Меркель предложили "депутинизировать" Россию

Россия должна выплатить репарации Украине и пройти "депутинизацию". Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на заявление главы Мюнхенской конференции по безопасности, советника бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель Кристофа Гойсгена, пишет "DW".

Советник бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель Кристоф Гойсген. Фото: из открытых источников

"Должно быть что-то, что мы в Германии называем денацификацией, — сказал Кристоф Гойсген. — Что-то вроде "депутинизации". Люди должны понять, что политика Путина неприемлема, что нужно уважать международное право, права человека и основанный на правилах международный порядок".

Кроме того, советник Ангелы Меркель призвал к персональной ответственности, приведя в пример Нюрнбергский процесс, в ходе которого военные преступники были приговорены к смертной казни и пожизненному лишению свободы.

Кристоф Гойсген высказал мнение, что это важно для жертв, но также и для предотвращения военных преступлений в будущем.

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