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У Путина рассказали о предложении генсека ООН по "зерновому соглашению"

У Путина раскрыли детали предложения генсека ООН

сегодня, 19:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отправил письмо российскому президенту Владимиру Путину, где изложил новое предложение по "зерновому соглашению". Также он пообещал выполнить часть договоренностей, связанных с Россией

У Путина рассказали о предложении генсека ООН по "зерновому соглашению"

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)


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Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

"Действительно, в письме господина Гутерреша говорилось снова о каком-то плане действий и обещании того, что когда-то можно будет выполнить российскую часть этих договоренностей", — заявил Песков.

Спикер Путина в очередной раз повторил кремлевскую версию и добавил, что сегодня вернуться к выполнению "зернового соглашения" невозможно, потому что якобы оно не выполняется.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ООН призвали Кремль вернуться к "зерновому соглашению". Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал РФ вернуться к "зерновому соглашению" после того, как он сделал Кремлю новое предложение. По его словам, сегодня Россия и Украина обеспечивают ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности по всему миру. Гутерреш заявил, что со своей стороны подтверждает, что поддерживает обеспечение доступа на рынки всего мира продовольствия, удобрений как из Украины, так и из России. Таким образом, продовольственная безопасность якобы будет "обеспечена для всех".

Также "Комментарии" сообщали о том, кого нужно подключать к переговорам по зерновому соглашению . Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, пытаясь решить проблему со срывом россиянами зернового соглашения. Пока что от Турции особой помощи в этом направлении нет. Скорее она озвучивает российские требования, которые способны реанимировать работу морского зернового коридора. Тем временем стало известно, что РФ дополнительно заменяла подходы к украинским портам.



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