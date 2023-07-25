У Путина рассказали о предложении генсека ООН по "зерновому соглашению"

"Действительно, в письме господина Гутерреша говорилось снова о каком-то плане действий и обещании того, что когда-то можно будет выполнить российскую часть этих договоренностей", — заявил Песков.

Спикер Путина в очередной раз повторил кремлевскую версию и добавил, что сегодня вернуться к выполнению "зернового соглашения" невозможно, потому что якобы оно не выполняется.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ООН призвали Кремль вернуться к "зерновому соглашению". Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал РФ вернуться к "зерновому соглашению" после того, как он сделал Кремлю новое предложение. По его словам, сегодня Россия и Украина обеспечивают ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности по всему миру. Гутерреш заявил, что со своей стороны подтверждает, что поддерживает обеспечение доступа на рынки всего мира продовольствия, удобрений как из Украины, так и из России. Таким образом, продовольственная безопасность якобы будет "обеспечена для всех".

Также "Комментарии" сообщали о том, кого нужно подключать к переговорам по зерновому соглашению . Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, пытаясь решить проблему со срывом россиянами зернового соглашения. Пока что от Турции особой помощи в этом направлении нет. Скорее она озвучивает российские требования, которые способны реанимировать работу морского зернового коридора. Тем временем стало известно, что РФ дополнительно заменяла подходы к украинским портам.