У Шольца снова вспомнили о дипломатии с РФ

В Социал-демократической партии Германии, представителем которой является канцлер Олаф Шольц, снова заговорили о "дипломатии" с Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на немецкое издание "ZDF".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Журналисты издания представили общественности внутренний документ партии Олафа Шольца, в котором сказано о том, что войны якобы не решаются на поле боя с использованием тяжелой военной техники. Якобы конфликты решаются лишь за столом переговоров. Именно поэтому даже в самой сложной и безнадежной ситуации нужно искать дипломатические решения.

"Даже если по понятным причинам доверия к российскому руководству больше нет, дипломатические переговоры должны оставаться возможными. С Россией уже достигнуты договоренности по обмену пленными и зерновому коридору. Важно опираться на эти подходы, например, в области контроля над вооружениями", — говорится в документе.

В СДП заявили о важности "политики малых шагов" по пути дипломатии с Россией. В то же время политики подчеркнули, что не отказываются от продолжения поддержки Украины и будут и дальше предпринимать все действия, чтобы убедить российское руководство подписать мирное соглашение с территориальной целостностью Украины, ее будущей безопасностью и ответственностью для военных преступников.

Также СДП обязуется оказывать Украине финансовую, гуманитарную, дипломатическую и военную поддержку, в том числе предоставлять военные полигоны для обучения военных ВСУ.

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