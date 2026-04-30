logo

BTC/USD

76089

ETH/USD

2258.56

USD/UAH

44.08

EUR/UAH

51.58

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Германия Убийца 16-летней украинки в Германии не сядет в тюрьму: какое решение принял суд
commentss НОВОСТИ Все новости

Убийца 16-летней украинки в Германии не сядет в тюрьму: какое решение принял суд

В Германии суд признал невменяемым мужчину, убившего 16-летнюю украинку.

30 апреля 2026, 08:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Германии суд принял решение по делу гибели 16-летней украинки. Подозреваемого сочли невменяемым и вместо тюремного наказания направили на принудительное психиатрическое лечение.

Суд в Германии признал невменяемым убийцу украинки. Фото: UnSplash

Как сообщает Deutsche Welle, решение было принято судом в городе Гетинген. Экспертиза установила, что 31-летний гражданин Ирака во время нападения на украинскую беженку находился в состоянии психического расстройства. Накануне ему была диагностирована параноидальная шизофрения.

Согласно выводам специалистов, мужчина не мог отдавать себе отчет в своих действиях и контролировать поведение, поэтому суд не рассматривал дело как уголовное в классическом понимании. В то же время он был признан опасным для общества и назначен принудительным лечением в специализированном учреждении. Также прокуратура в обвинительном заключении заявила об умышленном убийстве.

Запрос по содержанию под стражей до возможной депортации суд отклонил.

Убийца 16-летней украинки в Германии не сядет в тюрьму: какое решение принял суд - фото 2

Украинка Лиана, убитая в Германии

Убийство украинки в Германии

1 сентября 2025 года в городе Фридланд стало известно о смерти украинской беженки. По данным следствия, мужчина толкнул девушку под грузовой поезд. Первоначально инцидент рассматривали как несчастный случай, однако впоследствии появились доказательства насильственных действий, в том числе следы борьбы.

Известно, что погибшая была родом из Мариуполя и уехала в Германию из-за войны. После школы она планировала профессию стоматолога. Подозреваемый ранее подавал заявки в убежище, но получал отказы и подлежал депортации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США подозреваемый в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой признан психически непригодным к суду.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dw.com/ru/sud-v-frg-otpravil-na-psihiatriceskoe-lecenie-bezenca-stolknuvsego-devusku-pod-poezd/a-76983380
Теги:

Новости

Все новости