Убийца 16-летней украинки в Германии не сядет в тюрьму: какое решение принял суд

В Германии суд принял решение по делу гибели 16-летней украинки. Подозреваемого сочли невменяемым и вместо тюремного наказания направили на принудительное психиатрическое лечение.

Суд в Германии признал невменяемым убийцу украинки.

Как сообщает Deutsche Welle, решение было принято судом в городе Гетинген. Экспертиза установила, что 31-летний гражданин Ирака во время нападения на украинскую беженку находился в состоянии психического расстройства. Накануне ему была диагностирована параноидальная шизофрения.

Согласно выводам специалистов, мужчина не мог отдавать себе отчет в своих действиях и контролировать поведение, поэтому суд не рассматривал дело как уголовное в классическом понимании. В то же время он был признан опасным для общества и назначен принудительным лечением в специализированном учреждении. Также прокуратура в обвинительном заключении заявила об умышленном убийстве.

Запрос по содержанию под стражей до возможной депортации суд отклонил.

Украинка Лиана, убитая в Германии

Убийство украинки в Германии

1 сентября 2025 года в городе Фридланд стало известно о смерти украинской беженки. По данным следствия, мужчина толкнул девушку под грузовой поезд. Первоначально инцидент рассматривали как несчастный случай, однако впоследствии появились доказательства насильственных действий, в том числе следы борьбы.

Известно, что погибшая была родом из Мариуполя и уехала в Германию из-за войны. После школы она планировала профессию стоматолога. Подозреваемый ранее подавал заявки в убежище, но получал отказы и подлежал депортации.

