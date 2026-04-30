Вбивця 16-річної українки в Німеччині не сяде у в'язницю: яке рішення прийняв суд
Вбивця 16-річної українки в Німеччині не сяде у в’язницю: яке рішення прийняв суд

У Німеччині суд визнав неосудним чоловіка, який вбив 16-річну українку.

30 квітня 2026, 08:25
Slava Kot

У Німеччині суд ухвалив рішення у справі загибелі 16-річної українки. Підозрюваного визнали неосудним і замість тюремного покарання направили на примусове психіатричне лікування.

Вбивця 16-річної українки в Німеччині не сяде у в’язницю: яке рішення прийняв суд

Суд у Німеччині визнав неосудним вбивцю українки.

Як повідомляє Deutsche Welle, рішення ухвалив суд у місті Гетінген. Експертиза встановила, що 31-річний громадянин Іраку під час нападу на українську біженку перебував у стані психічного розладу. Напередодні йому діагностували параноїдальну шизофренію.

Згідно з висновками фахівців, чоловік не міг усвідомлювати свої дії та контролювати поведінку, тому суд не розглядав справу як кримінальну у класичному розумінні. Водночас його визнали небезпечним для суспільства та призначили примусове лікування у спеціалізованому закладі. Також прокуратура в обвинувальному висновку заявила про навмисне вбивство.

Запит щодо утримання під вартою до можливої депортації суд відхилив.

Вбивця 16-річної українки в Німеччині не сяде у в'язницю: яке рішення прийняв суд - фото 2

Українка Ліана, яку вбили в Німеччині

Вбивство українки в Німеччині

1 вересня 2025 року у місті Фрідланд стало відомо про смерть української біженки. За даними слідства, чоловік штовхнув дівчину під вантажний потяг. Спочатку інцидент розглядали як нещасний випадок, однак згодом з’явилися докази насильницьких дій, зокрема сліди боротьби.

Відомо, що загибла була родом із Маріуполя та виїхала до Німеччини через війну. Після школи вона планувала здобути професію стоматолога. Підозрюваний раніше подавав заявки на притулок, але отримував відмови і підлягав депортації.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в США підозрюваного у вбивстві української біженки Ірини Заруцької визнали психічно непридатним до суду.



Джерело: https://www.dw.com/ru/sud-v-frg-otpravil-na-psihiatriceskoe-lecenie-bezenca-stolknuvsego-devusku-pod-poezd/a-76983380
