logo_ukra

BTC/USD

71240

ETH/USD

2185.93

USD/UAH

43.38

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Вбивця українки Ірини Заруцької може уникнути покарання в США: яка причина
commentss НОВИНИ Всі новини

Вбивця українки Ірини Заруцької може уникнути покарання в США: яка причина

У США підозрюваного у вбивстві української біженки Ірини Заруцької визнали психічно непридатним до суду.

9 квітня 2026, 11:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У США підозрюваного у вбивстві української біженки Ірини Заруцької можуть не притягнути до кримінальної відповідальності. Державна психіатрична лікарня визнала 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого психічно непридатним до участі у судовому процесі.

Вбивцю Ірини Заруцької визнали непридатним до суду

Американське видання Daily Wire з посиланням на судові документи виявило, що Декарлос Браун не здатний повноцінно брати участь у судовому розгляді

"Декарлоса Брауна-молодшого, чоловіка, обвинуваченого у смертельному ножовому пораненні української біженки Ірини Заруцької у Північній Кароліні, визнали психічно нездатним до суду у справі про вбивство в штаті", — пише видання посилаючись на звіт від 29 грудня 2025 року.

Законодавство штату Північна Кароліна передбачає, що підсудний, який визнається психічно непридатним до суду, не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності або покараний державою, поки його стан не дозволятиме брати участь у процесі. Таким чином Декарлос Браун може уникнути покарання за вбивство української біженки.

Вбиство Ірини Заруцької

22 серпня 2025 року вбили Ірину Заруцьку на станції легкорейкового транспорту в районі Саут-Енд у місті Шарлотт. За даними поліції та камер спостереження, Браун сів позаду Ірини Заруцької, а через кілька хвилин дістав ніж і завдав їй кілька ударів у шию. Українка знепритомніла і померла на місці. Підозрюваного затримали вже на наступній зупинці.

Резонансне вбивство викликало широку суспільну реакцію у США. Через два місяці після трагедії губернатор Північної Кароліни Джош Стайн підписав "Закон Ірини", який посилив правила звільнення під заставу для осіб, підозрюваних у насильницьких злочинах. Восени 2025 року президент США Дональд Трамп закликав застосувати до Декарлоса Брауна смертну кару

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в США почали збирати гроші підозрюваному у вбивстві українки.

Також "Кометнарі" писали, що відомо про американця, якого звинуватили у вбивстві українки в США.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.dailywire.com/news/iryna-zarutska-stabber-gets-gifted-a-lifeline-in-state-court
Теги:

Новини

Всі новини