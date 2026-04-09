Вбивця українки Ірини Заруцької може уникнути покарання в США: яка причина

У США підозрюваного у вбивстві української біженки Ірини Заруцької можуть не притягнути до кримінальної відповідальності. Державна психіатрична лікарня визнала 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого психічно непридатним до участі у судовому процесі.

Американське видання Daily Wire з посиланням на судові документи виявило, що Декарлос Браун не здатний повноцінно брати участь у судовому розгляді

"Декарлоса Брауна-молодшого, чоловіка, обвинуваченого у смертельному ножовому пораненні української біженки Ірини Заруцької у Північній Кароліні, визнали психічно нездатним до суду у справі про вбивство в штаті", — пише видання посилаючись на звіт від 29 грудня 2025 року.

Законодавство штату Північна Кароліна передбачає, що підсудний, який визнається психічно непридатним до суду, не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності або покараний державою, поки його стан не дозволятиме брати участь у процесі. Таким чином Декарлос Браун може уникнути покарання за вбивство української біженки.

Вбиство Ірини Заруцької

22 серпня 2025 року вбили Ірину Заруцьку на станції легкорейкового транспорту в районі Саут-Енд у місті Шарлотт. За даними поліції та камер спостереження, Браун сів позаду Ірини Заруцької, а через кілька хвилин дістав ніж і завдав їй кілька ударів у шию. Українка знепритомніла і померла на місці. Підозрюваного затримали вже на наступній зупинці.

Резонансне вбивство викликало широку суспільну реакцію у США. Через два місяці після трагедії губернатор Північної Кароліни Джош Стайн підписав "Закон Ірини", який посилив правила звільнення під заставу для осіб, підозрюваних у насильницьких злочинах. Восени 2025 року президент США Дональд Трамп закликав застосувати до Декарлоса Брауна смертну кару.

