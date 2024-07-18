Убытки не мешают бонусам: в Германии требуют объяснить высокую зарплату брата Шольца

Германия оказалась в центре скандала из-за высоких доходов Йенса Шольца, брата канцлера Олафа Шольца. Несмотря на большие убытки его медицинского центра, Йенс получил огромный бонус к своей зарплате. Об этом пишет BILD.

В Германии разгорелся скандал из-за зарплаты брата канцлера Шольца

64-летний Йенс Шольц возглавляет Университетский медицинский центр Шлезвиг-Гольштейна. Под его управлением центр потерял 100 миллионов евро. Но это не помешало Йенсу получить бонус в 180 тысяч евро к своей ежегодной зарплате в 480 тысяч евро. Представители больницы и Министерство финансов пока мало что говорят по этому поводу, отмечая только, что бонус зависит от выполнения неких экономических целей.

Ларс Хармс, который возглавляет финансовый комитет местного парламента, требует, чтобы власти дали больше информации о том, как именно определяются бонусы. Он считает, что налогоплательщики должны знать, куда идут их деньги.

"Я призываю правительство проинформировать депутатов о критериях вознаграждения. В конце концов, как представители народа, депутаты должны знать, на что тратятся деньги налогоплательщиков", — сказал Хармс .

Ранее “Комментарии” писали, что американский бизнесмен Илон Маск обратился к Олафу Шольцу с просьбой прокомментировать провокационное выступления немецкого комика Себастьяна Хотца.

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