Удалось ли убедить Шольца: канцлер сделал новое заявление о поставках Taurus Украине

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Кравцев Сергей
Канцлер Германии Олаф Шольц непреклонен в своем решении. Он вновь заявил о своем отказе от поставок крылатых ракет Taurus в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "BR24".
Олаф Шольц. Фото: из открытых источников
Канцлер подчеркнул, что осмотрительность — это не то, что можно квалифицировать как слабость.
Интересно, что уже год, как Украина просит у Берлина дальнобойные ракеты Taurus. Время от времени этот вопрос подымает президент Зеленский, весь дипломатический корпус Украины, но в ответ власти Германии лишь разводят руками.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу посетит Берлин, чтобы встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем. Стороны встретятся, чтобы уменьшить напряженность вокруг Украины. К переговорам присоединится также премьер-министр Польши Дональд Туск.
Также издание "Комментарии" сообщало — глава Белого дома Джо Байден признал, что без решения Конгресса помощь Украине от США не сможет возобновиться. А это, как уверяет глава ЦРУ Уильям Бернс, чревато для нашей страны новыми территориальными потерями. Тем временем глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласса уверяет, что Украина почти исчерпала свои возможности – все внутренние ресурсы используются для финансирования армии. Какие источники помощи для Украины может еще изыскать Запад? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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