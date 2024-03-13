Удалось ли убедить Шольца: канцлер сделал новое заявление о поставках Taurus Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц непреклонен в своем решении. Он вновь заявил о своем отказе от поставок крылатых ракет Taurus в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "BR24".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

"Для меня не может быть и речи о поставках систем дальнего радиуса действия, которые могут быть осуществлены только в том случае, если они повлекут за собой размещение немецких солдат за пределами Украины", — заявил глава немецкого правительства.

Канцлер подчеркнул, что осмотрительность — это не то, что можно квалифицировать как слабость.

"Это та черта, которую я не хочу переступать как канцлер. Осмотрительность — это "не то, что можно квалифицировать как слабость. Осмотрительность — это то, на что имеют право граждане, — сказал Олаф Шольц.

Интересно, что уже год, как Украина просит у Берлина дальнобойные ракеты Taurus. Время от времени этот вопрос подымает президент Зеленский, весь дипломатический корпус Украины, но в ответ власти Германии лишь разводят руками.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу посетит Берлин, чтобы встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем. Стороны встретятся, чтобы уменьшить напряженность вокруг Украины. К переговорам присоединится также премьер-министр Польши Дональд Туск.

Также издание "Комментарии" сообщало — глава Белого дома Джо Байден признал, что без решения Конгресса помощь Украине от США не сможет возобновиться. А это, как уверяет глава ЦРУ Уильям Бернс, чревато для нашей страны новыми территориальными потерями. Тем временем глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласса уверяет, что Украина почти исчерпала свои возможности – все внутренние ресурсы используются для финансирования армии. Какие источники помощи для Украины может еще изыскать Запад? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



