Удар по российской пропаганде: какой запрет выдали в Берлине в преддверии 9 мая

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Кравцев Сергей
На 8 и 9 мая 2025 года в Берлине запретили демонстрацию флагов СССР у мемориала советским солдатам в Трептов-парке и прилегающей территории. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает DW.
Советская символика. Фото из открытых источников
В публикации говорится, что соответствующее решение было принято административным судом Берлина. Отмечается, что 2 мая полиция города также запретила демонстрацию знамен и флагов, которые имеют отношение к России, на территории ряда мемориалов. Однако одно из общественных объединений подало в суд, аргументируя иск "ограничением права на свободу собраний".
В суде ходатайство отклонили. Там добавили, что запрет полиции не противоречит действующим законам. Цель постановления полицейских – обеспечить общественный порядок и "достойное проведение памятных мероприятий". Таким образом, запрет на определенную символику является обоснованным, отметили в суде.
Решение может быть обжаловано в Высшем административном суде Берлина и Бранденбурга.
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