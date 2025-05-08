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Удар по российской пропаганде: какой запрет выдали в Берлине в преддверии 9 мая

В Берлине запретили демонстрировать флаги СССР на 9 мая

сегодня, 07:46
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Кравцев Сергей

На 8 и 9 мая 2025 года в Берлине запретили демонстрацию флагов СССР у мемориала советским солдатам в Трептов-парке и прилегающей территории. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает DW.

Удар по российской пропаганде: какой запрет выдали в Берлине в преддверии 9 мая

Советская символика. Фото из открытых источников

В публикации говорится, что соответствующее решение было принято административным судом Берлина. Отмечается, что 2 мая полиция города также запретила демонстрацию знамен и флагов, которые имеют отношение к России, на территории ряда мемориалов. Однако одно из общественных объединений подало в суд, аргументируя иск "ограничением права на свободу собраний". 

В суде ходатайство отклонили. Там добавили, что запрет полиции не противоречит действующим законам. Цель постановления полицейских – обеспечить общественный порядок и "достойное проведение памятных мероприятий". Таким образом, запрет на определенную символику является обоснованным, отметили в суде.

"Ввиду продолжающейся агрессивной войны против Украины советские флаги среди прочих могут приобрести значение, которое выражает готовность к насилию. В нынешнем контексте флаги СССР в любом случае могут восприниматься как выражение симпатии ведению войны. При этом возникающее "впечатление триумфального шествия" унижает достоинство жертв и ставит под угрозу общественный порядок, говорится в документе", – пишет издание.

Решение может быть обжаловано в Высшем административном суде Берлина и Бранденбурга.

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Источник: https://www.dw.com/ru/sud-zapretil-demonstraciu-flagov-sssr-u-memoriala-v-treptovparke-8-i-9-maa/a-72468407
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