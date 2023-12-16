Удастся ли Украине получить 50 млрд евро от ЕС: Шольц разъяснил ситуацию

Несмотря на то, что из-за вето Венгрии с одобрением масштабного пакета помощи Украине от ЕС возникли сложности, канцлер Германии Олаф Шольц настроен оптимистично по выделению 50 млрд евро для Киева. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон надеются, что Украина получит помощь от ЕС.

"У нас есть другие способы помочь Украине, но мы не отказались от цели найти решение здесь", — сказал канцлер Германии.

Отметим, во время первого дня саммита лидеров стран ЕС, несмотря на сопротивление венгерского премьера Виктора Орбана, было принято историческое решение о начале переговоров по вступлению в Евросоюз Украины (и Молдовы). Впрочем, Орбан всё же подложил свинью, заблокировав бюджетный "мегапакет", в который, среди прочего, были вшиты 50 млрд евро на поддержку нашей страны. Эксперты оценили специально для издания "Комментарии" результаты первого дня саммита.

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Также издание "Комментарии" сообщало – больше, чем 660 дней продолжается полномасштабная российская агрессия против Украины. К сожалению, за последний год помощь со стороны зарубежных партнеров значительно снизилась. И к концу 2023-го мы подходим с "зависшим" пакетом поддержки со стороны США, а также с усилением вражеских атак, особенно на востоке. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" то, что происходит в данный момент на дипломатических фронтах, поделились прогнозами и советами для украинской власти.



