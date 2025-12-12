Украина готова к обмену: что предлагает Киев Варшаве за польские истребители МиГ-29

Польша может получить украинские дроны в обмен на передачу Украине своих истребителей МиГ-29. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире RMF24 рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар.

Истребитель МиГ-29. Фото: из открытых источников

Украинский дипломат отметил, соседняя страна может получить от нашего государства "ноу-хау в использовании беспилотников на поле боя".

"Это современное оборудование, которое хорошо себя зарекомендовало и усилит обороноспособность Польши", — заверил Боднар.

В то же время посол не стал раскрывать дату поставки польских самолетов МиГ-29 в Украину, а также ушел ответа на вопрос о деталях передаче БпЛА Варшаве.

"Мы онлайн, и нас слышат не только друзья, но и враги. Нельзя рассказывать о деталях, которые могут помешать нашему сотрудничеству", — пояснил дипломат.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Польши Кароль Навроцкий удивился, услышав, что его страна собирается передать Украине истребители МиГ-29.

По его словам, об этом он узнал не от чиновников, а из СМИ, пишет издание Wirtualna Polska.

Польский президент подчеркнул, что не получал такой информации от чиновников.

"Должен признать, со всей моей симпатией к премьер-министру, что наше сотрудничество выглядит хорошо во многих сферах, а также успокаивает общественное мнение, что мы поддерживаем контакт с премьер-министром, с министром национальной обороны, во многих вопросах мы достигаем согласия, но здесь, видимо, возникло какое-то недоразумение. У меня не было такой информации, я подтвердил ее сегодня в Бюро национальной безопасности", — сказал Навроцкий.



