Украина готова к обмену: что предлагает Киев Варшаве за польские истребители МиГ-29

Кравцев Сергей
Польша может получить украинские дроны в обмен на передачу Украине своих истребителей МиГ-29. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире RMF24 рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар.
Истребитель МиГ-29. Фото: из открытых источников
Украинский дипломат отметил, соседняя страна может получить от нашего государства "ноу-хау в использовании беспилотников на поле боя".
В то же время посол не стал раскрывать дату поставки польских самолетов МиГ-29 в Украину, а также ушел ответа на вопрос о деталях передаче БпЛА Варшаве.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Польши Кароль Навроцкий удивился, услышав, что его страна собирается передать Украине истребители МиГ-29.
По его словам, об этом он узнал не от чиновников, а из СМИ, пишет издание Wirtualna Polska.
Польский президент подчеркнул, что не получал такой информации от чиновников.