Главная Новости Мир Польша Президент Польши Навроцкий сделал заявление о МиГ-29 для Украины: «Возникло какое-то недоразумение»
commentss НОВОСТИ Все новости

Президент Польши Навроцкий сделал заявление о МиГ-29 для Украины: «Возникло какое-то недоразумение»

По словам Кароля Навроцкого, о вероятной передаче самолетов Украине он узнал из СМИ

11 декабря 2025, 21:59
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент Польши Кароль Навроцкий удивился, услышав, что его страна собирается передать Украине истребители МиГ-29.

Президент Польши Навроцкий сделал заявление о МиГ-29 для Украины: «Возникло какое-то недоразумение»

Президент Польши Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников

По его словам, об этом он узнал не от чиновников, а из СМИ, пишет издание Wirtualna Polska.

Польский президент подчеркнул, что не получал такой информации от чиновников.

"Должен признать, со всей моей симпатией к премьер-министру, что наше сотрудничество выглядит хорошо во многих сферах, а также успокаивает общественное мнение, что мы поддерживаем контакт с премьер-министром, с министром национальной обороны, во многих вопросах мы достигаем согласия, но здесь, видимо, возникло какое-то недоразумение. У меня не было такой информации, я подтвердил ее сегодня в Бюро национальной безопасности", — сказал Навроцкий.

Президент отметил, что в ближайшее время власти "прояснят ситуацию и придут к общему решению".

Вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камиш отреагировал на обвинения в том, что он не уведомил президента.

"Я думаю, что президент Дуда, передавая свои обязанности, тоже говорил о своих переговорах с украинской стороной. Я всегда доступен, чтобы поговорить. Они просто рассказывают президенту чушь. Иначе это не назвать, – сказал заместитель премьер-министра.

К слову, Польша уже передавала Украине самолеты МиГ-29, став одной из первых стран, которая приняла такие решения после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как сообщал портал "Комментарии", переговоры между Украиной и Польшей о возможной передаче истребителей МиГ-29 продолжаются, и окончательное решение еще не принято. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Польши, отметив, что вопрос прорабатывается активно, но окончательное решение зависит от ряда технических и стратегических аспектов.



Источник: https://wiadomosci.wp.pl/prezydent-odciety-od-informacji-nawrocki-reaguje-na-slowa-szefa-mon-7231273867250592a
