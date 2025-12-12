Україна готова до обміну: що пропонує Київ Варшаві за польські винищувачі МіГ-29

Рубрики
Польща може отримати українські дрони в обмін на передачу Україні своїх винищувачів МІГ-29. Як передає портал "Коментарі", про це в ефірі RMF24 розповів посол України у Польщі Василь Боднар.
Винищувач МіГ-29. Фото: з відкритих джерел
Український дипломат зазначив, що сусідня країна може отримати від нашої держави "ноу-хау у використанні безпілотників на полі бою".
Водночас посол не почав розкривати дату поставки польських літаків МіГ-29 в Україну, а також пішов відповіді на запитання про деталі передачі БПЛА Варшаві.
Читайте також на порталі "Коментарі" – президент Польщі Кароль Навроцький здивувався, почувши, що його країна має намір передати Україні винищувачі МІГ-29.
За його словами, про це він дізнався не від чиновників, а із ЗМІ, пише видання Wirtualna Polska.
Польський президент наголосив, що не отримував такої інформації від чиновників.