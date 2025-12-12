Україна готова до обміну: що пропонує Київ Варшаві за польські винищувачі МіГ-29

Польща може отримати українські дрони в обмін на передачу Україні своїх винищувачів МІГ-29. Як передає портал "Коментарі", про це в ефірі RMF24 розповів посол України у Польщі Василь Боднар.

Винищувач МіГ-29. Фото: з відкритих джерел

Український дипломат зазначив, що сусідня країна може отримати від нашої держави "ноу-хау у використанні безпілотників на полі бою".

"Це сучасне обладнання, яке добре себе зарекомендувало та посилить обороноздатність Польщі", — запевнив Боднар.

Водночас посол не почав розкривати дату поставки польських літаків МіГ-29 в Україну, а також пішов відповіді на запитання про деталі передачі БПЛА Варшаві.

"Ми онлайн, і нас чують не лише друзі, а й вороги. Не можна розповідати про деталі, які можуть стати на заваді нашій співпраці", — пояснив дипломат.

За його словами, про це він дізнався не від чиновників, а із ЗМІ, пише видання Wirtualna Polska.

Польський президент наголосив, що не отримував такої інформації від чиновників.

"Маю визнати, з усією моєю симпатією до прем'єр-міністра, що наша співпраця виглядає добре в багатьох сферах, а також заспокоює громадську думку, що ми підтримуємо контакт з прем'єр-міністром, з міністром національної оборони, у багатьох питаннях ми досягаємо згоди, але тут, певне, виникло якесь непорозуміння. У мене не було такої інформації, я підтвердив її сьогодні у Бюро національної безпеки", — сказав Навроцький.



