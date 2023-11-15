Украина планировала получить от Германии сотню САУ PzH 2000: почему договорённости сорвались

Украина и Германия не смогли договориться о заказе на сотню САУ PzH 2000. Контракт, о котором говорили еще летом 2022 года, так и не был заключен. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter (Х) сообщил немецкий журналист Бьорн Мюллер.

САУ PzH 2000. Фото из открытых источников

Журналист заявил, что у него состоялся разговор с представителем KNDS (конгломератом немецкого Krauss Maffei Wegmann и французского Nexter). По его словам, контракт на 100 немецких САУ PzH2000 для Украины до сих пор не подписан. Причины этого не называются.

При этом проект по поставкам САУ RCH 155 сейчас находится только на стадии создания производственной линии. Известно, что Украина должна получить 18 гаубиц. Сам собой напрашивается вывод, что поставки такого необходимого вооружения для Украины по неизвестным причинам затягиваются.

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