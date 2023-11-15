Какие риски, что США прекратят поддержку Украины: когда и чем закончатся торги в Конгрессе

Палата представителей (нижняя палата парламента США) продлила временное финансирование правительства во избежание остановки его работы (шатдауна). В законопроекте, который теперь отправляется в верхнюю палату (Сенат), как и хотели республиканцы, нет средств ни Украине, ни Израилю. Тем временем в Госдепе предупредили, что исчерпаны практически все, выделенные ранее средства на поддержку Украины. Тем временем экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес призывает администрацию Байдена кардинально менять свою политику по предоставлении помощи Украине, начав, наконец, давать столько, чтоб мы не просто продолжали борьбу, но и получили возможность победить. О чем говорят эти заявления? Чего ожидать Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Конгресс США. Фото из открытых источников

Республиканцы решили играться в политику

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж акцентирует, что в США уже явно стартовала избирательная кампания, хоть до выборов еще год.

"Идет конъюнктурная игра. В первую очередь, со стороны республиканцев, особенно радикальной части, которая ориентируется на Трампа. Они пытаются обвинить правящую демократическую партию в целом и президента Байдена в частности – в неэффективности поддержки Украины. Что нет стратегических успехов. Что большие средства, которые Штаты передавали Украине, якобы частично даже были задействованы в коррупционных схемах. Поэтому появились инспектора по финансовой, по военной части, которые усилили контроль за использованием помощи. На этом спекулируют. Тем самым обесценивая позицию США как лидера демократического сообщества. И даже подрывая основы нацбезопасности самих Штатов", – отмечает эксперт.

Потому что, поясняет он, как не раз подчеркивали стратегически мыслящие люди, куда выгоднее сейчас максимально поддерживать Украину, чтобы она побеждала основного агрессивного конкурента США – Россию на поле боя. В это надо вкладываться финансами, вооружениями. Чтобы не допустить прямого столкновения уже США с РФ, новой конфронтации, вынужденного создания ядерных щитов и наращивания ядерных вооружений. На что понадобятся уже не миллиарды, а триллионы долларов.

"Но республиканцы решили играться в политику, – констатирует Николай Маломуж. – Среди них есть и ряд симпатиков России, которые поддерживают позицию в стиле "РФ имеет право на территории бывших стран СССР и даже, возможно, в целом соцлагеря, нам до этого нет дела". И прикрываясь такими "аргументами", приоритетами борьбы с демократами, некоторые республиканцы совершают абсолютно неправильные в стратегическом плане шаги. Под тем или иным предлогом блокируя ту же помощь Украине".

Похоже, поддержка будет заторможена на недели, а то и полтора-два месяца, считает генерал. Но совсем ее не свернут.

"Не дадут ни демократы, ни здравомыслящая часть республиканцев. Вопрос лишь в том, что предлагаемый сейчас Белым домом масштаб помощи в 60 млрд долларов может быть снижен до 40 или 25 млрд. Но встать в тупую позицию – мы не даем помощи Украине, потому что не даем – республиканцы не смогут. Это будет играть уже против них. По выше названным причинам. Потому что иначе в войну может быть втянуты сами США – и гибнуть будут уже американцы, и обойдется это противостояние куда дороже", – акцентирует эксперт.

Тактически же республиканцы пока переигрывают демократов, отмечает он. Создавая тут проблемы Украине.

"Впрочем, у нас остается еще ряд возможностей получения поддержки: это и остатки ранее выделенных средств (около 5 млрд), и альтернативные программы (без Конгресса), и помощь со стороны ЕС (там тоже есть проблемы, но европейцы наращивают мощности ВПК, а та же Германия вдвое увеличивает поддержку Украины). Плюс – мы сами всё более активно выпускаем патроны, снаряды, дроны, усилили ракетные мощности. Продержимся. А помощь точно будет", – заключает Николай Маломуж.

В Конгрессе – очевидный клинч

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса поделился таким комментарием:

"Я думаю, что законопроект о помощи Украине в итоге будет рассматриваться в конце месяца. Ключевой вопрос: в пакете с Тайванем и Израилем или отдельно?".

По словам эксперт, республиканцы пока что выступают против пакетного рассмотрения этих вопросов. Демократы же настаивают на этом.

"В Конгрессе – очевидный клинч, – констатирует Илия Куса. – Предполагаю, эти вопросы либо рассмотрят отдельно и изменят объемы выделяемых денег в результате торгов, либо их примут двумя пакетами в рамках сделки "баш на баш". Например, Украину в обмен на Израиль, или Украину в обмен на увеличение расходов на укрепление границы с Мексикой и т.д.".

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