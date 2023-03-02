Украина получит футуристическое оружие: что такое Skynex



















Правительство Германии решило передать Украине новейшую систему противовоздушной обороны Skynex. Главная задача этой системы ПВО уничтожать вражеские дроны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Система ПВО Skynex. Фото из откровенных источников

Руководитель концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что по поручению правительства Германии Украина должна до конца 2023 получить системы ПВО Skynex. Стоимость контракта составляет 200 млн. евро.

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Впервые систему Skynex представили во Франции на выставке Eurosatory 2016. Оборудование состоит из нескольких модульных частей: Командная система Oerlikon Skymaster; радар X-TAR3D; сенсорный блок MSU и пушка Oerlikon Gun Mk3.

Вся система управляется через командный пункт Oerlikon Skymaster, использующий радар X-TAR3D для обнаружения враждебных целей: самолетов, дронов, ракет, минометных снарядов. Радиус действия радара составляет до 50 км. Сенсорный блок MSU помогает автоматически классифицировать цели и передавать сигнал на пушки, которые находятся ближе всего к поражению объектов.

С помощью башенного модуля Skyranger, на котором установлена 35-мм пушка Oerlikon Gun Mk3, система ПВО сбивает цели. Скорость стрельбы составляет около 1000 выстрелов в минуту, а дальность радиуса поражения – 4 км. Пушка можно размещать на различных объектах, в частности на бронетранспортеры или специальные грузовики.

Посмотреть как система ПВО Skynex сбивает мгновенно восемь вражеских дронов можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Германия начала испытание нового оружия. Украина получит ее первой в мире.

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