Украина получит от Германии самый большой пакет военной помощи с начала войны: детали

Власти Германии дали "зеленый свет" на отправку Киеву очередного пакета военной помощи на сумму около 2,7 миллиарда евро в течение ближайших недель и месяцев. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Spiegel со ссылкой на правительственные источники.

Украина – Германия. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, перечень нового вооружения достаточно длинный. Украина получит еще 20 бронетранспортеров Marder и 30 танков Leopard 1. Кроме того, ожидается поставка 18 колесных гаубиц, которую уже анонсировали на конец 2022 года. Также федеральное правительство планирует поставить еще четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T-SLM, 12 пусковых установок IRIS -T-SLS и сотни управляемых ракет для этой системы.

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Берлин также хочет помочь Украине в разведке вражеских позиций. Запланирована поставка до 200 разведывательных беспилотников. Также планируется передать 100 защищенных боевых машин, которые в первую очередь будут использоваться для транспортировки войск на фронт, и более 100 машин логистической поддержки.

В материале говорится, что это самый большой пакет вооружений, который Германия предоставила для усиления украинских вооруженных сил с начала войны в феврале 2022 года. С новой поставкой оружия федеральное правительство сосредотачивается на двух направлениях. С одной стороны, сухопутные войска Украины должны быть усилены с помощью бронетранспортеров и основных боевых танков. Кроме того, Германия хочет кардинально модернизировать противовоздушную оборону Украины и сделать это в максимально короткие сроки.

По информации издания, этот пакет будет объявлен параллельно с вручением премии Карла Великого президенту Украины Владимиру Зеленскому в воскресенье в Аахене – как четкий символ немецкой солидарности с Украиной. Возможно, Зеленский сам приедет в Германию на церемонию награждения.

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