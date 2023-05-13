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США на грани дефолта: в Белом доме дали ответ – будет ли продолжаться военная поддержка Украины

Белый дом заверил, что США найдут возможность, как оказывать военную помощь Украине даже в случае дефолта

сегодня, 07:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Вашингтон даже в случае дефолта будет иметь возможность оказывать Украине военную помощь до конца финансового года за счет выделенных Конгрессом средств. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби во время своего брифинга.

США на грани дефолта: в Белом доме дали ответ – будет ли продолжаться военная поддержка Украины

Джон Кирби. Фото: Getty Images

В ходе брифинга Кирби задали вопрос, как США скорректируют военную поддержку Украины в случае наступления дефолта.


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"Что касается поддержки Украины, то она зависит от ассигнований, которые были выделены нам Конгрессом в минувшем году. Мы все еще задействуем эти выделенные средства и ожидаем, что сможем продолжать делать это до конца текущего финансового года (Ред. – до 30 сентября)", — подчеркнул координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности.

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Источник: https://www.c-span.org/video/?528076-1/white-house-daily-briefing
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