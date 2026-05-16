Головна Новини Світ Німеччина «Україна провокує ведмедя»: у Німеччині зробили скандальну заяву про війну та Росію
commentss НОВИНИ Всі новини

«Україна провокує ведмедя»: у Німеччині зробили скандальну заяву про війну та Росію

Аліс Вайдель розкритикувала підтримку Києва з боку Берліна і попередила про «удар у відповідь» Москви

16 травня 2026, 17:50
Лідер німецької правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Аліс Вайдель викликала нову хвилю суперечок у Німеччині після різких заяв про війну Росії проти України. Політик фактично звинуватила Київ у ескалації конфлікту та заявила, що дії України нібито створюють загрозу безпеці самої Німеччини.

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

За словами Вайдель, удари українських дронів по території Росії можуть спровокувати Москву на жорсткіші дії. Вона порівняла Росію з "великим ведмедем", якого, на її думку, "постійно колють розпеченим залізом у око".

"Ви не можете сподіватися, що нічого не станеться", — заявила лідер АдН, коментуючи атаки по об'єктах у глибині російської території.

При цьому Вайдель висловила впевненість, що Росія "зрештою завдасть удару у відповідь". Її слова викликали різку реакцію серед німецьких політиків та користувачів соцмереж, оскільки багато хто розцінив заяву як спробу перекласти відповідальність за війну з Москви на Україну.

Глава АдН також дала зрозуміти, що у разі приходу партії до влади політика Берліна щодо України може суттєво змінитись. За її словами, нинішній курс Німеччини на підтримку Києва є помилковим та несе ризики для німецької безпеки.

На тлі цих заяв німецьке видання Bild повідомило, що група представників АдН готує поїздку до Росії. За попередньою інформацією, німецькі політики можуть відвідати Петербурзький міжнародний економічний форум, що відбудеться на початку червня.

Заяви Вайдель пролунали в момент, коли в Німеччині тривають гострі дискусії про масштаби підтримки України, постачання зброї та майбутнє відносин з Росією. Партія АдН, яка традиційно виступає проти санкцій та військової допомоги Києву, останніми місяцями посилює тиск на уряд, використовуючи тему війни для мобілізації власного електорату.

Критики партії вже заявили, що подібна риторика грає на руку Кремлю та підриває єдність Європи у питанні підтримки України.

Джерело: https://x.com/clashreport/status/2055580496940114144
Джерело: https://x.com/clashreport/status/2055580496940114144
