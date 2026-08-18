Українця в Німеччині засудили за підготовку диверсій: прокуратура заявила про російський слід

Вищий регіональний суд Штутгарта засудив громадянина України до одного року та трьох місяців позбавлення волі у справі про підготовку передбачуваних диверсій у Німеччині. Про це повідомляє dpa.

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

Суд розглядав справу трьох українців, яких затримали у травні минулого року у Констанці, Кельні та швейцарському кантоні Тургау. У результаті один із фігурантів отримав тюремний термін, а двох інших було виправдано.

За версією Федеральної прокуратури Німеччини, чоловіки могли брати участь у підготовці атак на транспортні маршрути служби доставки посилок. Слідство стверджує, що у березні 2025 року було відправлено дві посилки з GPS-трекерами через українську поштову службу.

Як вважають німецькі правоохоронці, замовлення виходило від російської розвідки і передавалося через посередників у Маріуполі. Метою першого етапу нібито був збір інформації про маршрути та внутрішні процедури роботи кур'єрської компанії.

Наступним кроком, згідно з обвинуваченням, мало стати відправлення посилок із запальними пристроями. Вони, за версією прокуратури, мали спалахнути під час транспортування в Німеччині або на іншій ділянці маршруту.

Слідство заявляло, що організатори розраховували не лише на матеріальні збитки, а й на створення у населення відчуття небезпеки.

За даними обвинувального висновку, усі троє чоловіків домовилися про відправку таких посилок, проте правоохоронці затримали їх ще на етапі підготовки передбачуваних атак.

Федеральна прокуратура вимагала для обвинувачених від двох років та дев'яти місяців до чотирьох років та трьох місяців ув'язнення. Захист, навпаки, наполягав на виправданні підсудних.

На початку оголошення вироку суд не розкривав особи обвинувачених та не уточнював усі деталі пред'явлених звинувачень. В результаті остаточне рішення виявилося неоднаковим для трьох фігурантів: один отримав реальний термін, двоє визнано невинними.

Справа стала черговим епізодом розслідувань у Німеччині, пов'язаних із передбачуваною російською диверсійною активністю на території Європи.

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