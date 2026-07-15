Українців у Німеччині попередили: за ці три порушення можуть повністю позбавити соцвиплат

З 1 липня в Німеччині почали діяти нові правила надання соціальної допомоги безробітним, які безпосередньо зачіпають і десятки тисяч українців, які тимчасово мешкають у країні. Замість програми Bürgergeld влада запустила нову систему Grundsicherung, одночасно значно посиливши вимоги до одержувачів виплат.

Українці у Німеччині. Фото: з відкритих джерел

Хоча розмір вже призначених допомог залишається незмінним, все нові рішення центрів зайнятості (Jobcenter) тепер приймаються за оновленими правилами. Головна мета реформи — якнайшвидше повернути безробітних на ринок праці.

Однією з ключових змін стало зобов'язання приймати не тільки вакансії за фахом, а й будь-яку відповідну роботу, навіть якщо вона не відповідає попередньому досвіду чи освіті людини. Крім того, співробітники Jobcenter отримали більше повноважень для контролю над виконанням обов'язків отримувачів допомоги.

Тепер особливу увагу приділятимуть тому, наскільки регулярно людина відгукується на вакансії, відвідує призначені зустрічі та виконує узгоджений план пошуку роботи. За повторний необґрунтований пропуск візиту до Jobcenter допомога скоротять на 30% терміном на один місяць, а три пропуски поспіль можуть призвести до повного скасування виплат, включаючи компенсацію витрат на житло.

Аналогічні санкції передбачені за відмову брати участь у програмах працевлаштування чи ігнорування пропозицій про роботу. При цьому винятки зберігаються для людей, які об'єктивно не можуть виконувати вимоги, наприклад, через тяжке захворювання.

Ще однією важливою зміною стало скасування пільгового періоду для заощаджень. Якщо раніше накопичення до 40 тисяч євро не враховувалося при призначенні допомоги, то тепер фінансове становище заявника може перевірятися вже з першого року отримання соціальних виплат.

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