Польша меняет правила игры: тысячи украинских беженцев могут остаться без крова

В Польше вступили в силу новые правила пребывания для украинских беженцев, которые могут кардинально изменить жизнь тысяч переселенцев. Теперь значительная часть украинцев должна самостоятельно оплачивать жилье или искать возможность переехать в частные помещения. Больнее всего эти изменения могут ударить по пенсионерам, людям с инвалидностью и другим категориям, которые не способны обеспечить себя собственными силами.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Как сообщает The Telegraph, среди уже оказавшихся под угрозой потери жилья — 74-летний Константин Костецкий и его жена Вера. Супруги пережили восемь месяцев российской оккупации Купянска, после чего эвакуировались в Польшу. Сейчас они живут в центре для беженцев в Гожуве-Велькопольском, однако не знают, что делать после введения новых правил.

По словам мужчины, их украинских пенсий хватает лишь около 800 злотых в месяц, тогда как стоимость аренды жилья в Польше значительно превышает эту сумму. В похожей ситуации находятся десятки пожилых украинцев, проживающих в этом же центре.

Руководитель заведения Лес Гондор заявил, что не готов оставить самых уязвимых людей без помощи. Он подчеркнул, что пенсионеры и лица с инвалидностью не могут конкурировать на рынке труда, поэтому нуждаются в поддержке, а не выселении.

Официально Варшава объясняет изменения необходимостью сокращения бюджетных расходов. По оценкам польской стороны, в поддержку украинских беженцев уже направлено около 40 млрд злотых. В то же время, эксперты указывают, что на решение могли повлиять и политические споры между Киевом и Варшавой, которые в последнее время сказались на общественных настроениях. Несмотря на это, Польша остается одним из крупнейших партнеров Украины и продолжает оказывать военную и гуманитарную помощь.

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