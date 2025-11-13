Українським біженцям тут не місце: яке радикальне рішення щодо виплат прийняв Берлін

Усі українці, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року, у майбутньому вважатимуться прохачами притулку і, відповідно, отримуватимуть допомогу у меншому розмірі. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише німецький таблоїд "BILD".

Українські біженці. Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться, що міністр внутрішніх справ Олександр Добриндт і міністр соціальних справ Бербель Бас досягли угоди з цього питання: це скасовує особливий статус для біженців із охопленої війною країни майже через чотири роки.

Українці, які прибули до 1 квітня, продовжать отримувати 563 євро на місяць, оплату оренди та комунальних послуг. Після введення нових правил розмір допомоги становитиме близько 441 євро на місяць, у тому числі 196 євро на особисті витрати та 245 євро — на харчування та одяг. Влада пояснює крок "необхідністю вирівняти систему виплат".

Спочатку планувалося ретроактивно виключити українців із програми базового доходу. Однак цьому чинили опір муніципалітети і федеральні землі. Один із високопоставлених членів коаліції заявив, що бюрократичний тягар був би надто великим, муніципалітети і землі збунтувалися б – цього не варто. Головне, що влада нарешті владнала це питання.

Видання пише, що партії ХДС/ХСС та СДПН домовилися про зміну коаліційної угоди. Причина цього в тому, що порівняно невелика кількість українців має роботу в Німеччині.

Берлін сподівається, що ця угода тепер мотивує більше українців до працевлаштування.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Німеччині, де найбільше перебуває біженців з України, зафіксовано помітне зниження ефективності програм працевлаштування для одержувачів державної допомоги Bürgergeld — кожен другий одержувач держдопомоги через 3 місяці знову втрачає роботу. За даними німецького таблоїду BILD, більшість тих, хто виходить на роботу за допомогою центрів зайнятості, за кілька тижнів знову звертаються за соціальною підтримкою.



