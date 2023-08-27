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Украинский посол в Германии назвал причины "медленного контрнаступления" и сделал заявление о Западе

Алексей Макеев объяснил ситуацию во время контрнаступления

сегодня, 18:35
Автор:
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Лиля Воробьева
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Украинский посол в Германии Алексей Макеев назвал причины "медленного контрнаступления". По его словам, среди причин нерешительность Запада в передаче Украине современного оружия. Так что пока цивилизованные страны сомневались в передаче некоторых видов оружия, оккупанты построили мощные линии обороны. Об этом украинский дипломат рассказал в интервью немецкому Deutschlandfunk .

Украинский посол в Германии назвал причины "медленного контрнаступления" и сделал заявление о Западе

Алексей Макеев (фото из открытых источников)

По словам Макеева, очень много времени ушло на подготовку украинских военных. Это дало возможность россиянам хорошо выстроить линии обороны, в частности, минно-заградительные поля.


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"Одним из последствий промедлений Запада стало то, что это дало Москве время укрепить российские позиции на захваченных украинских территориях и защитить их взрывной заградительной полосой, ширина которой кое-где достигла 20 километров", — ответил дипломат.

Также сказал, что Украине требуются F-16 и ракеты Taurus. Но подчеркнул, что Запад не принуждает Украину к переговорам с Кремлем.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Германия отказывается от своих обязательств перед НАТО . Правительство Германии отказалось от своего обязательства увеличить расходы на оборону до 2% ВВП в год.

На саммите НАТО в Вильнюсе руководители правительств и государств согласились, что расходы на оборону должны увеличиться. Во время выступления на саммите канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия с этого момента будет выделять более 2% ВВП страны на оборону.

Однако теперь германское правительство меняет свою позицию. Источник Reuters сообщил, что соответствующий пункт в законопроекте о бюджете обороны страны был изъят и заменен. В документе отмечалось, что Германия должна достичь среднего показателя в 2% в течение пяти лет. Таким образом эта формулировка более мягкая и растянутая во времени, чем та, которую озвучивал Шольц на саммите НАТО.



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