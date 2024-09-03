Украину и НАТО ждет смертельный удар: что произошло в Германии

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Кравцев Сергей
В Германии впервые со времен Второй мировой войны на выборах победила ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD), и это может стать катастрофой для Украины и смертельным ударом для НАТО. Как передает портал "Комментарии", к такому мнению пришли журналисты "The Telegraph".
Германия. Фото: из открытых источников
Отмечается, что в сочетании с ростом популистской крайне левой партии Сары Вагенкнехт, которую с AfD объединяют пророссийские симпатии и враждебность к Украине, НАТО и США, успех ультраправых представляет серьезную угрозу для либеральной демократии в Германии и будет ощущаться далеко за пределами Германии.
Кроме того, унизительное поражение, которое потерпели на выборах все три коалиционные партии канцлера Олафа Шольца, означает фактически конец его власти. Федеральные выборы следующего года сместят его с поста, и на смену ему придет правоцентристское правительство.
Новым канцлером скорее всего станет Фридрих Мерц, который уже поддержал политику AfD, пообещав отказать во въезде просителям убежища из Сирии и Афганистана.
Мерц также вполне может проигнорировать просьбы о более щедрой военной помощи Украине, считает издание.
Читайте также на портале "Комментарии" - канцлер Германии Олаф Шольц призвал партии, прошедшие в земельные парламенты – ландтаги — Саксонию и Тюрингию, не пустить к власти правых популистов из "Альтернативы для Германии" (АдГ) и создать коалицию без них. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".
СМИ отмечает, это заявление глава правительства сделал как член фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге.
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