В Германии усиливаются разногласия вокруг военной поддержки Украины. Согласно опросу ARD-Deutschlandtrend, 52% граждан в целом считают поставки оружия Киеву правильными. При этом лишь 38% выступают за сохранение нынешнего уровня помощи, а еще 14% считают необходимым его увеличить.

Германия. Фото: из открытых источников

Одновременно 42% опрошенных заявили, что поставки оружия Украине зашли слишком далеко. Такой показатель, как отмечается в результатах исследования, ранее в последние годы не фиксировался.

Особенно заметна разница между западом и востоком Германии. Среди избирателей восточных земель большинство – 54% — считает нынешние объемы военной помощи Украине чрезмерными. Это показывает, насколько неоднородными остаются настроения немецкого общества в вопросе поддержки Киева.

На этом фоне перед правительством Германии стоит более широкий внешнеполитический вызов – обеспечение мира и безопасности в Европе. Однако и здесь доверие граждан к политическим силам распределено неравномерно.

Наибольшей компетентностью в решении этой задачи немцы считают ХДС/ХСС: так ответили 23% участников опроса. На втором месте оказалась "Альтернатива для Германии" с 16%, а третью позицию заняла СДПГ – 12%.

Заметно меньше доверия получили "Зеленые" — 8%, "Левые" — 6%, Альянс Сары Вагенкнехт — 3% и СДП — 2%.

Результаты опроса демонстрируют двойственную картину. Большинство немецкого общества пока не отвергает поддержку Украины, однако запрос на ее ограничение становится заметно сильнее. Особенно это проявляется в восточной части страны, где отношение к дальнейшим поставкам оружия остается значительно более скептическим.

Для немецкого правительства это означает растущую политическую сложность: одновременно сохранять поддержку Киева и учитывать усталость части общества от продолжительной войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — Москва перегнула палку: действительно ли Германия начинает закручивать гайки России.



