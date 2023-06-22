Ускоренное вступление Украины в НАТО невозможно: Шольц назвал альтернативу

Украина может рассчитывать на долгосрочные гарантии безопасности, но не на ускоренное вступление в НАТО. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления перед депутатами Бундестага, сообщает "Reuters".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Олаф Шольц дал понять, что официальный Берлин против того, чтобы Украина по ускоренной процедуре присоединилась к НАТО.

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"Мы должны трезво взглянуть на текущую ситуацию", – сказал немецкий канцлер, добавив, что украинская власть сама признает невозможность стать членом НАТО, пока идет война.

Шольц отметил, сегодня ключевая необходимость – объединить усилия всех союзников Альянса по укреплению боеспособности Украины.

"Наша цель – это... устойчивая военная поддержка Украины, в том числе современным западным оружием, и укрепление экономической устойчивости Украины во время ее защиты от российской агрессии", – добавил немецкий канцлер.

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Также издание "Комментарии" сообщало – с приближением саммита НАТО в Вильнюсе, который намечен на 11-12 июля, всё больше актуализируется тема евроатлантической интеграции не только Швеции, но и Украины. Не исключено, что на этой встрече может быть приято решение о гарантиях безопасности Украины до вступления в НАТО, а также о том, что наша страна может стать членом Альянса без ПДЧ. Ну, а у российской верхушки по этому поводу – традиционная истерика и поток новых абсурдных заявлений, глашатаем которых в последние годы стал заместитель председателя Совбеза, экс-президент РФ Дмитрий Медведев. Что, скорее всего, произойдет на саммите, почему это важно не только для Украины? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



