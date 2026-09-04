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Чи втомлюється Німеччина від війни: скільки німців підтримують постачання зброї в Україну

Більшість німців, як і раніше, виступають за військову допомогу Києву, але частка тих, хто вважає поставки надмірними, помітно зросла.

4 вересня 2026, 09:20
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Кравцев Сергей

У Німеччині посилюються розбіжності довкола військової підтримки України. Згідно з опитуванням ARD-Deutschlandtrend, 52% громадян загалом вважають постачання зброї Києву правильними. При цьому лише 38% виступають за збереження нинішнього рівня допомоги, а ще 14% вважають за необхідне його збільшити.

Чи втомлюється Німеччина від війни: скільки німців підтримують постачання зброї в Україну

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

Водночас 42% опитаних заявили, що постачання зброї Україні зайшли надто далеко. Такий показник, як зазначається у результатах дослідження, раніше останніми роками не фіксувався.

Особливо помітна різниця між заходом та сходом Німеччини. Серед виборців східних земель більшість – 54% – вважає нинішні обсяги військової допомоги Україні надмірними. Це показує, наскільки неоднорідними залишаються настрої німецького суспільства щодо підтримки Києва.

На цьому тлі перед урядом Німеччини стоїть ширший зовнішньополітичний виклик – забезпечення миру та безпеки у Європі. Однак і тут довіра громадян до політичних сил розподілена нерівномірно.

Найбільшою компетентністю у вирішенні цього завдання німці вважають ХДС/ХСС: так відповіли 23% учасників опитування. На другому місці опинилася "Альтернатива для Німеччини" з 16%, а третю позицію зайняла СДПН – 12%.

Помітно менше довіри отримали "Зелені" – 8%, "Ліві" – 6%, Альянс Сари Вагенкнехт – 3% та СДП – 2%.

Результати опитування демонструють подвійну картину. Більшість німецького товариства поки що не відкидає підтримки України, проте запит на її обмеження стає помітно сильнішим. Особливо це проявляється у східній частині країни, де ставлення до подальших постачань зброї залишається значно скептичнішим.

Для німецького уряду це означає зростання політичної складності: одночасно зберігати підтримку Києва і враховувати втому частини суспільства від тривалої війни.

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Джерело: https://www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend/deutschlandtrend-september-100.html
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