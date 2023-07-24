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Сколько немцев поддерживает улучшение отношений с Россией

Опрос показал, поддерживают ли немцы утверждения, что немецкое правительство должно быть в хороших отношениях с Россией.

сегодня, 17:05
Автор:
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Slava Kot
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Более трети немцев считают, что их страна должна иметь более теплые отношения с Россией, несмотря на войну в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Koelnische Rundschau.

Сколько немцев поддерживает улучшение отношений с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Немецкое агентство прессы заказало репрезентативный опрос, проведенный институтом исследования общественного мнения YouGov. Согласно ему, 37% немцев поддержали утверждение, что немецкое правительство должно быть в хороших отношениях с Россией. Противоположное мнение высказал каждый второй респондент, то есть 50% немцев против улучшения отношений между странами.


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Оказалось, что немцы в разных частях страны видят по другому ситуацию с отношением к России. Более одобрительно к отношениям с Россией отзывались респонденты с восточных территорий. Эта часть Германии после Второй мировой войны принадлежала Восточному блоку и экономически, политически и культурно зависела от СССР.

"Однако тот факт, что все больше людей с востока Германии выступают за осторожный подход к России, не обязательно следует воспринимать как одобрение курса президента РФ Владимира Путина, в феврале 2022 года начавшего агрессивную войну против Украины", – утверждает издание Koelnische Rundschau.

Согласно опросу, на территории бывшей ГДР большинство людей считают Россию угрозой Германии, а всей стране 63% граждан считают Россию угрозой для Германии. Лишь 28% немцев видят Россию как "потенциального партнера" Германии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о после Украины Мельнике, который резко реагирует на критику немецкого депутата.

Также "Комментарии" писали о Германии, где заявили, что ошиблись в отношении России.



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Источник: https://www.rundschau-online.de/politik/jeder-zweite-haelt-bemuehen-um-gutes-verhaeltnis-zu-russland-fuer-falsch-615805
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