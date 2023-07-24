Более трети немцев считают, что их страна должна иметь более теплые отношения с Россией, несмотря на войну в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Koelnische Rundschau.



Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Немецкое агентство прессы заказало репрезентативный опрос, проведенный институтом исследования общественного мнения YouGov. Согласно ему, 37% немцев поддержали утверждение, что немецкое правительство должно быть в хороших отношениях с Россией. Противоположное мнение высказал каждый второй респондент, то есть 50% немцев против улучшения отношений между странами.

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Оказалось, что немцы в разных частях страны видят по другому ситуацию с отношением к России. Более одобрительно к отношениям с Россией отзывались респонденты с восточных территорий. Эта часть Германии после Второй мировой войны принадлежала Восточному блоку и экономически, политически и культурно зависела от СССР.

"Однако тот факт, что все больше людей с востока Германии выступают за осторожный подход к России, не обязательно следует воспринимать как одобрение курса президента РФ Владимира Путина, в феврале 2022 года начавшего агрессивную войну против Украины", – утверждает издание Koelnische Rundschau .

Согласно опросу, на территории бывшей ГДР большинство людей считают Россию угрозой Германии, а всей стране 63% граждан считают Россию угрозой для Германии. Лишь 28% немцев видят Россию как "потенциального партнера" Германии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о после Украины Мельнике, который резко реагирует на критику немецкого депутата.

Также "Комментарии" писали о Германии, где заявили, что ошиблись в отношении России.