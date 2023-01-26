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В аэропорту Мюнхена задержан шпион, подозреваемый в работе на Россию

Немецкие спецслужбы задержали вероятного шпиона, работавшего на Россию. Это уже второй раз разведка Германии за последний месяц разоблачает российских шпионов в своей стране.

сегодня, 11:48
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Автор:

Slava Kot

По подозрению в государственной измене в аэропорту Мюнхена задержан гражданин Германии. Вероятно, мужчина передавал данные разведки российским спецслужбам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

В аэропорту Мюнхена задержан шпион, подозреваемый в работе на Россию

В Германии арестовали возможного русского шпиона. Фото из открытых источников

По сообщению издания The Guardian Генеральная прокуратура Германии задержала мужчину, которого называют Артур Э. Это произошло в аэропорту немецкого города Мюнхен. Вероятный шпион был арестован 22 января по прибытии его самолета из США в Германию.

Немецкая прокуратура считает, что Артур Э. не принадлежал к разведке Германии, но отмечает, что мужчина предположительно передавал данные сотрудника немецкой разведки BND, задержанного в декабре 2022 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии задержан спецслужб разведки BND, который, вероятно, был двойным агентом. Немецкие службы не раскрывают подробностей по делу задержанного шпиона, работавшего в России. Глава BND Бруно Каль говорит, что "в этом случае особенно важны осторожность и осмотрительность". Задержанный недавно Артур Э. вероятно, получал разведданные от мужчины, которого арестовали в декабре и называют Карстена Л.

Также "Комментарии" писали об украинском бизнесмене, работавшем на ГУР и предупредившем о полномасштабном вторжении России. Именно эта информация, по словам руководителя разведки Украины, помогла удержать Киев от российского нападения. Однако мужчине через несколько дней позвонили по телефону сотрудники СБУ и назначили ему встречу в центре Киева. 45-летний мужчина пришел на встречу и был убит работником Службы безопасности Украины, которая отметила, что бизнесмен был предателем. Через несколько дней Зеленский наградил мужчину орденом Героя Украины посмертно.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/jan/26/russia-ukraine-war-live-key-thing-now-is-speed-and-volume-says-zelenskiy-as-allies-commit-to-tanks
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