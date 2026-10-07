В Берлине назвали новые возможные цели Путина: какие страны первыми могут повторить судьбу Украины

Россия может иметь дальнейшие планы, которые не ограничиваются войной против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, предупредив, что потенциально речь может идти о Грузии, Молдове и странах Балтии. Его слова приводит ZDF.

Йоханн Вадефуль. Фото: из открытых источников

По мнению немецкого министра, Берлин должен учитывать возможность того, что российское руководство стремится восстановить влияние на территориях, которые ранее входили в состав Советского Союза. Вадефуль сослался на неоднократное заявление Владимира Путина о распаде СССР как о крупнейшей катастрофе XX века.

"Если это была крупнейшая катастрофа, то он, вероятно, хочет ее исправить", — заявил глава немецкого МИД.

В числе государств, которые могут оказаться в зоне таких амбиций, он назвал Украину, Грузию, Молдову, а также Эстонию, Латвию и Литву. Последние три страны сегодня являются членами ЕС и НАТО, поэтому потенциальный конфликт с ними непосредственно затронул бы союзников Германии.

Вадефуль отдельно подчеркнул обязательства Германии в рамках Североатлантического альянса. По его словам, Берлин должен рассматривать нападение на Польшу или одну из стран Балтии как ситуацию, затрагивающую и Германию. Для этого необходимо официально установить факт нарушения границы, однако обязательства перед союзниками остаются в силе.

Немецкий министр также заявил, что Россия уже ведет против Германии гибридные действия. В качестве примеров он упомянул инциденты с беспилотниками и постоянные кибератаки. По его словам, подобные эпизоды имеют враждебный характер и потенциально могут быть предвестниками дальнейшей эскалации.

При этом Вадефуль не заявил, что нападение России на НАТО неизбежно. Его слова отражают оценку возможных долгосрочных рисков, которые, по мнению немецкого правительства, необходимо учитывать при формировании политики безопасности Европы.

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