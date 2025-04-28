В Берлине ответили, что будут делать, если Вашингтон откажется от поддержки Украины

Германия не готова принять позицию США по приостановке помощи Украине в войне. Несмотря на позицию союзников Берлин может заверить Киев в дальнейшей военной помощи ВСУ. Даже в случае прекращения поддержки со стороны США немецкий народ продолжит стоять вместе с украинцами. Такое заявленеи сделал министр обороны Германии Борис Писториус.

Германия. Фото: из открытых источников

Глава немецкого оборонного ведомства обратил внимание, что смена правительства в Германии никак не отобразится на поддержке Киева. Ведь предоставление дальнейшей военной помощи Украине четко закреплено в коалиционном соглашении. Следовательно, все политические силы имеют единое мнение по этому вопросу.

"Если Украина упадет, если Путин выиграет эту войну в том смысле, что оккупирует Украину или даже только ее значительную часть, то это создаст максимальную угрозу для территории НАТО и, кстати, также для соседних стран, таких как Молдова и Грузия", – высказался Писториус.

По его словам, всем должно быть понятно, что "речь идет не только о солидарности с Украиной, речь идет о нашей безопасности и мире в Европе".

Кроме того, Борис Писториус сравнил с капитуляцией предложение США относительно территориальных уступок Украины для мирного соглашения.

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