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В Берлине ответили, что будут делать, если Вашингтон откажется от поддержки Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус сравнил с капитуляцией предложение США относительно территориальных уступок Украины для мирного соглашения

сегодня, 10:00
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Кравцев Сергей

Германия не готова принять позицию США по приостановке помощи Украине в войне. Несмотря на позицию союзников Берлин может заверить Киев в дальнейшей военной помощи ВСУ. Даже в случае прекращения поддержки со стороны США немецкий народ продолжит стоять вместе с украинцами. Такое заявленеи сделал министр обороны Германии Борис Писториус.

В Берлине ответили, что будут делать, если Вашингтон откажется от поддержки Украины

Германия. Фото: из открытых источников

Глава немецкого оборонного ведомства обратил внимание, что смена правительства в Германии никак не отобразится на поддержке Киева. Ведь предоставление дальнейшей военной помощи Украине четко закреплено в коалиционном соглашении. Следовательно, все политические силы имеют единое мнение по этому вопросу.

"Если Украина упадет, если Путин выиграет эту войну в том смысле, что оккупирует Украину или даже только ее значительную часть, то это создаст максимальную угрозу для территории НАТО и, кстати, также для соседних стран, таких как Молдова и Грузия", – высказался Писториус.

По его словам, всем должно быть понятно, что "речь идет не только о солидарности с Украиной, речь идет о нашей безопасности и мире в Европе".

Кроме того, Борис Писториус сравнил с капитуляцией предложение США относительно территориальных уступок Украины для мирного соглашения.

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Также издание "Комментарии" сообщало – премьер-министр Баварии и лидер ХСС, сестринской партии победительницы федеральных выборов ХДС, Маркус Зёдер заявил, что решение о возможной отправке дальнобойных ракет Taurus Украине будет принимать будущий канцлер Фридрих Мерц.




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Источник: https://www.tagesschau.de/inland/pistorius-bericht-aus-berlin-100.html
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