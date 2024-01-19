В Берлине ответили, увеличат ли помощь Украине, реагируя на запросы ВСУ

Как передает портал "Комментарии", министр обороны Германии Борис Писториус заявил в интервью Tagesspiegel, что Берлин не может еще увеличить военную помощь Украине, как того хотели бы некоторые западные союзники, поскольку уже дал "все и даже больше".

Помощь ВСУ

"Мы не можем идти ва-банк, как требуют некоторые. Иначе мы сами будем беззащитны", – высказался министр.

Он заявил, что до сих пор Германия "давала все и даже больше, все и столько, сколько это было возможно". Среди всех стран Евросоюза военная помощь немцев – самая большая. Министр настаивает, что теперь другие страны блока должны усилить помощь.

"Всем должно быть понятно: если Путин выиграет эту войну и оккупирует Украину, опасность для территории Альянса, конечно, тоже возрастет", – предупредил политик.

Отметим, в этом же интервью Борис Писториус заявил, что немецкие военные аналитики считают, что вооруженное противостояние между Россией и НАТО возможно. Такой сценарий может развернуться через пять-восемь лет. Глава минобороны также отметил, что своим заявлением хочет "разбудить общество" и призвать вооруженные силы Германии быть готовыми к данному развитию сценария.

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