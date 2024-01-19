Угроза действительно реальна: Писториус сделал заявление о войне РФ с НАТО

Немецкие военные аналитики считают, что вооруженное противостояние между Россией и НАТО возможно. Такой сценарий может развернуться через пять-восемь лет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Tagesspiegel сделал министр обороны Германии Борис Писториус.

Борис Писториус. Фото: из открытых источников

Как отметил министр, пока он не считает вероятным нападение РФ на НАТО. В то же время, он склонен доверять заявлениям экспертов о том, что, вероятно, война может развернуться в ближайшие пять-восемь лет.

"Мы слышим угрозы из Кремля почти каждый день, в последнее время снова в адрес наших друзей в странах Балтии. Поэтому мы должны учитывать, что однажды Россия может напасть даже на страну НАТО", — сказал Писториус.

Глава минобороны также отметил, что своим заявлением хочет "разбудить общество" и призвать вооруженные силы Германии быть готовыми к данному развитию сценария.

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