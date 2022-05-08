В Берлине полиция отобрала украинский флаг во время мероприятия ко Дню победы в Европе

Представители местных властей Берлина сдержали обещания не допустить использовать украинскую и русскую символику на памятных мероприятиях 8 мая и отобрали огромный украинский флаг в участников, участвовавших в митинге. Об этом информирует BBC .

Полиция в Берлине отобрала флаг Украины на мероприятиях ко Дню победы (фото из открытых источников)

В частности, полицейские города Берлин забрали большой флаг Украины у митингующих у советского мемориала. На полотнище было написано "Они – это мы".

Важно, что члены сената Берлина запретили использование флагов Украины и России в ходе мероприятий, посвященных поражению нацистской Германии во Второй мировой 8 мая 1945 года. Посол нашей страны Андрей Мельник был возмущен таким решением и назвал его попыткой поставить знак равенства между жертвами и агрессором войны, что продолжается.

Вместе с тем, глава Украины Владимир Зеленский встретился с главой Бундестага в столице. Бербель Бас прибыла в Украину, чтобы быть участником памятных мероприятий.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что продолжая обстрел Украины, Путин поздравил украинский народ с "Днем победы". В канун праздника Дня победы, который, как всегда, с пафосом будут отмечать в России, президент России Владимир Путин обратился к украинцам. Лидер страны-агрессора адресовал в адрес украинцев пожелание "мирного и справедливого будущего". Интересно, что Путин отдельно адресовал свое обращение к ветеранам Второй мировой войны и украинским гражданам. В обращении российского президента не обошлось и без пропагандистских тезисов. Путину снова привиделся нацизм, с которым надо бороться.

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