В Берлине прокомментировали возможность переговоров с Путиным

На сегодняшний день нет никаких перспектив относительно того, чтобы сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Из-за войны против Украины таких возможностей не прослеживается. Как передает портал "Комментарии", такую официальную позицию Германии озвучила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет издание "Stern".

Бундестаг Фото: из открытых источников

Анналена Бербок заявила, что она не видит никаких возможностей даже разговаривать с человеком, который не то, что отказывает вести боевые действия, отказывается прекращать убивать мирных людей, но и отказывается даже дать согласие на организацию гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения с Международным комитетом Красного Креста.

Отметим, ранее похожую позицию высказал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он заявил, что западные партнеры Украины не будут вести разговор с официальным Киевом о том, чтобы как можно быстрее садиться за стол переговоров с Кремлем.

Также на этот счет высказался официальный Лондон. Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что неудачно оставленное мирное соглашение между Украиной и Россией станет настоящим козырем для Путина. Он выиграет время, которое использует для того, чтобы перегруппировать свои силы и вновь пойти в наступление.

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