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В Бундестаге раскритиковали Шольца на фоне заявлений Макрона об иностранных войсках в Украине

Влияние предостережения Путина против прямого вмешательства Запада в войну оказалось сильнее в Берлине, чем в Париже

сегодня, 15:52
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн похвалила президента Франции Эммануэля Макрона за его усилия в поддержку Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ntv.

В Бундестаге раскритиковали Шольца на фоне заявлений Макрона об иностранных войсках в Украине

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Штрак-Циммерманн назвала своеобразным "тормозом" этих усилий канцлера Германии Олафа Шольца.

Комментируя заявление Эммануэля Макрона о вероятности введения в Украину сухопутных войск стран НАТО, политик сказала: "Германия, безусловно, не обязана разделять эту оценку, но поражает то, что Макрон является движущей силой. Канцлер — тормоз".

Штрак-Циммерманн отметила, что влияние предостережения Путина против прямого вмешательства Запада в войну оказалось сильнее в Берлине, чем в Париже.

Отметим, накануне вечером президент Франции Эммануэль Макрон выступил с публичным заявлением, в котором рассказал об обсуждении идеи отправить западные войска в Украину. Этот вопрос поднимали на саммите по Украине в Париже. По его словам, такую возможность нельзя отбрасывать, хотя согласия пока нет.                                                                                                                                                                                     

Канцлер Германии Олаф Шольц уточнил, что результатом дискуссии об отправке войск в Украину стало согласие придерживаться ранее достигнутой договоренности — что европейские страны не будут отправлять свои армии в Украину.

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Источник: https://www.n-tv.de/politik/10-06-Russland-Haben-Giftgasangriff-in-Saporischschja-vereitelt--article23143824.html
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