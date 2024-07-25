В Бундестаге сделали громкое заявление о разговоре с Путиным в суде

Глава оборонного комитета немецкого Бундестага, член либеральной Свободной демократической партии Маркус Фабер заявил, что с российским президентом Владимиром Путиным нужно говорить, но только в Международном уголовном суде. Он сделал это заявление во время прений на телеканале ZDF, отвечая на комментарий оппонента от Левой партии о том, что любая война всегда заканчивается за столом переговоров, сообщает Bild.

Маркус Фабер (фото из открытых источников)

Фабер отметил: "Он прав, с Путиным надо говорить, но только в Международном уголовном суде. Я думаю, что тогда мы должны вести переговоры о мире в Европе с его преемником. Не все войны заканчиваются переговорами. Бывали заканчивающиеся войны, например , свержением диктатора. В выходные я был на праздновании 80-летия заговора против Гитлера.

Кроме того, Фабер поддержал идею размещения в Германии новых американских ракет, объяснив это тем, что это усилит безопасность: "Это усилит нашу безопасность, потому что диктатор в Кремле выбирает самых слабых, и если мы будем надежнее сдерживать его, то будем в большей безопасности".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шольц заявил, что Германия не позволит проиграть Украине . Немецкий канцлер подчеркнул, что спустя более 800 дней после начала войны очевидно, что Россия "не отойдет от своих империалистических планов". В то же время, по словам Олафа Шольца, Украина "не позволит поставить себя на колени и не сдастся".

Также "Комментарии" писали о том, что Германия может передать ВСУ дополнительные танки . Депутаты Социал-демократической партии Германии канцлера Олафа Шольца призвали министра финансов Кристиана Линднера и министра обороны Бориса Писториуса как можно быстрее закупить 123 боевых танка Leopard 2A8, часть из которых передать Украине.