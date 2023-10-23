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В бюджете Германии не хватает денег на помощь Украине: о какой сумме идет речь

По информации Bild, в бюджете Германии не хватает 5 млрд евро на помощь Украине

сегодня, 10:07
Автор:
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Кравцев Сергей
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В бюджете Германии на 2024 год не могут найти более 5 миллиардов евро на военную помощь Украине. Минобороны ФРГ пока не знает, как выйти из сложившейся ситуации и какое решение найти. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Bild", ссылаясь на конфиденциальный документ немецкого министерства.

В бюджете Германии не хватает денег на помощь Украине: о какой сумме идет речь

Германия. Фото: из открытых источников

В материале говорится, военная поддержка Украины выплачивается из бюджета "общего финансового управления", и в нем Министерство финансов Германии выделило для помощи Украине 4 млрд евро в 2024 году. Из них 3,1 млрд евро запланировано на уже обещанные ранее меры помощи, 770 млн евро зарезервировано для Министерства иностранных дел и его помощи. Таким образом, на новые военные проекты в 2024 году останется лишь 120 млн евро.


При этом в Минобороны Германии подчеркивают, потребности Украины намного выше, нежели та сумма, которую способно выделить немецкое правительство на сегодняшний день. Сейчас перед Берлином стоит задача – найти 5,22 млрд евро. Эта сумма должна позволить Украине устоять перед российской агрессией, которая продолжается и нет перспектив к ее прекращению.

Отметим, тревожные сигналы также поступают с Вашингтона. Несмотря на публичные заверения Белого дома в том, что помощь Украине останется на прежнем уровне, Вашингтон все же намерен уменьшить размер помощи Украине и снизить его с 1,1 млрд долларов до 825 млн долларов в месяц. Об этом говорится в запросе администрации Белого дома в Конгресс США.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне эскалации на Ближнем Востоке в Пентагоне заявили, что США должны помогать как Украине, так и Израилю. А в Конгрессе, работа которого пока на паузе из-за отсутствия спикера Палаты представителей, якобы готовят годовой пакет помощи Украине в сумме от 50 до 100 млрд долларов. Эксперты проанализировали эти заявления и сообщения специально для издания "Комментарии".




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Источник: https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/finanzminister-lindner-hat-zu-wenig-geld-eingeplant-milliardenstreit-um-ukraine-85825408.bild.html
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