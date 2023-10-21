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США хотят уменьшить размер ежемесячной помощи Украине: теперь уже официально

Оказание помощи объясняют необходимостью не дать Путину разрушить украинскую экономику

сегодня, 07:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Вашингтон действительно намерен уменьшить размер помощи Украине и снизить его с 1,1 млрд долларов до 825 млн долларов в месяц. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в запросе администрации Белого дома в Конгресс США.

США хотят уменьшить размер ежемесячной помощи Украине: теперь уже официально

Украина - США. Фото: из открытых источников

Отмечается, что прямая бюджетная поддержка Украины может уменьшиться с нынешних 1,1 млрд долларов до 825 млн долларов в месяц.


С таким запросом обратилась администрация президента США Джо Байдена к Конгрессу относительно экстренного финансирования для помощи Украине.

В запросе указано, что бюджетная поддержка будет предоставляться через Всемирный банк как возмещение разрешенных и подтвержденных расходов правительства Украины в соответствии с текущей системой условий, разработанной правительством США.

В Белом доме отметили, что этот запрос на финансирование основывается на последней оценке Международного валютного фонда по дефициту финансирования Украины на 2024 год и предположениях США относительно гарантированного распределения расходов между Европейским союзом, Японией и другими донорами.

Отметим, еще раньше в своем обращении к американцам президент США Джо Байден заявил, что сейчас в мире наступил переломный момент, когда разворачивается битва между мировыми демократиями и автократиями. Поэтому такие страны, как Израиль и Украина нуждаются в поддержки американского народа. 

Еще раньше глава Белого дома рассказал, сумеют ли США продолжать одновременную поддержку Украины и Израиля.

Читайте также на портале "Комментарии" - есть ли риск, что США откажутся от поддержки Украины – что может повлиять на ситуацию.



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Источник: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2023/10/Letter-regarding-critical-national-security-funding-needs-for-FY-2024.pdf
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