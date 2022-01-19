В бывшей фракции Меркель раскритиковали отказ от поставок оружия Украине

Заместитель председателя фракции ХДС/ХСС по международным делам Йоханн Вадефуль раскритиковал блокировку Германии поставки оружия Украине на фоне военной угрозы со стороны Российской Федерации. Об этом Йоханн Вадефуль написал в Twitter. “Наш предварительный отказ от поставок оружия, судя по всему, был воспринят Россией как поощрение продолжить нарушение суверенитета. Так что эта позиция более недееспособна”, – отметил заместитель председателя крупнейшей оппозиционной фракции Бундестага.

Меркель - фото из открытых источников

При этом Йоханн Вадефуль отметил, что военная угроза РФ является "совершенно реальной".

Ранее на поставке оружия Украине настоял будущий наследник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в ХДС Фридрих Мерц. При этом министерка иностранных дел Германии Анналена Бербок в декабре 2021 года заявила, что не поддерживает поставки любого оружия Украине, потому что это "не приведет к деэскалации конфликта".

Напомним, Ангела Меркель не пойдет по пути Шредера и не возглавит "Северный поток-2" или "Роснефть". Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью издания "Европейская правда" высказал посол Украины в Германии Андрей Мельник. Печальная практика, когда бывшие канцлеры, покинув свой пост, начинают работать в российский бизнес-структурах, не будет продолжена. Спустя некоторое время мы не увидим Ангелу Меркель на руководящих должностях в российских государственных структурах или российском бизнесе. Несмотря на довольно неплохие отношения Меркель и верхушки Кремля это исключено. В этом убежден Андрей Мельник. Посол рассказал, что за последние 7 лет он побывал на десятках встреч, в которых принимала участия Ангела Меркель и представители Украины.

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