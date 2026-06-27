В ЕС вспыхнул спор из-за украинцев: против чего выступили в Германии

Планы Европейской комиссии изменить правила предоставления временной защиты украинским гражданам вызвали критику в Германии. Председатель Комитета по европейским делам Бундестага, представитель партии "Зеленые" Антон Гофрайтер заявил, что отказ от действующей системы в отношении украинцев призывного возраста станет ошибочным шагом.

Германия. Фото: из открытых источников

По словам политика, право человека отказаться от военной службы по убеждениям является одним из фундаментальных принципов демократического общества. Именно поэтому, подчеркнул он, никто не должен быть вынужден брать в руки оружие вопреки собственной совести.

Поводом для заявления стали планы Еврокомиссии изменить порядок пребывания в странах ЕС украинских мужчин призывного возраста, прибывающих после введения новых правил. Вместо автоматического получения временной защиты им предлагают проходить стандартную процедуру обращения за международным убежищем.

Гофрайтер считает, что подобный подход может поставить многих украинцев в сложное правовое положение и создать дополнительные административные барьеры. По его мнению, гуманитарная политика Евросоюза должна учитывать не только вопросы безопасности, но и уважение к личным убеждениям каждого человека.

Дискуссия вокруг будущего режима временной защиты продолжается уже несколько месяцев. После начала полномасштабной войны миллионы украинцев получили право на проживание, работу и социальную помощь в странах ЕС без прохождения длительных процедур рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища.

Теперь Евросоюз обсуждает возможную корректировку этих механизмов, однако заявления немецких политиков свидетельствуют о том, что внутри объединения пока нет единой позиции относительно того, как должны регулироваться вопросы пребывания украинцев призывного возраста.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европейская комиссия выступила с предложением продлить срок действия временной защиты для украинских беженцев еще на один год, а именно до марта 2028 года. Об этом сообщил Еврокомиссар по миграции Маркус Бруннер.



