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У ЄС спалахнула суперечка через українців: проти чого виступили у Німеччині

У Бундестазі розкритикували ідею позбавити чоловіків призовного віку автоматичного тимчасового захисту у країнах Євросоюзу

27 червня 2026, 11:40
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Кравцев Сергей

Плани Європейської комісії змінити правила надання тимчасового захисту українським громадянам викликали критику у Німеччині. Голова Комітету з європейських справ Бундестагу, представник партії "Зелені" Антон Гофрайтер заявив, що відмова від чинної системи щодо українців призовного віку стане хибним кроком.

У ЄС спалахнула суперечка через українців: проти чого виступили у Німеччині

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

За словами політика, право людини відмовитися від військової служби за переконаннями є одним із фундаментальних принципів демократичного суспільства. Саме тому, наголосив він, ніхто не повинен бути змушений брати до рук зброю всупереч власному сумлінню.

Приводом до заяви стали плани Єврокомісії змінити порядок перебування в країнах ЄС українських чоловіків призовного віку, які прибувають після введення нових правил. Замість автоматичного отримання тимчасового захисту, їм пропонують проходити стандартну процедуру звернення за міжнародним притулком.

Гофрайтер вважає, що подібний підхід може поставити багатьох українців у складне правове становище та створити додаткові адміністративні бар'єри. На його думку, гуманітарна політика Євросоюзу має враховувати не лише питання безпеки, а й повагу до особистих переконань кожної людини.

Дискусія навколо майбутнього режиму тимчасового захисту триває кілька місяців. Після початку повномасштабної війни мільйони українців отримали право на проживання, роботу та соціальну допомогу в країнах ЄС без проходження тривалих процедур розгляду клопотань щодо надання притулку.

Тепер Євросоюз обговорює можливе коригування цих механізмів, проте заяви німецьких політиків свідчать про те, що всередині об'єднання поки що немає єдиної позиції щодо того, як мають регулюватися питання перебування українців призовного віку.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Європейська комісія виступила з пропозицією продовжити термін дії тимчасового захисту для українських біженців ще на один рік, а саме до березня 2028 року. Про це повідомив Єврокомісар з міграції Маркус Бруннер.




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Джерело: https://www.n-tv.de/politik/06-46-Polens-Aussenminister-kritisiert-Entzug-von-Selenskyjs-Orden-id30859357.html
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