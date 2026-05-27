В ФРГ кардинально изменили мнение о передаче Украине Taurus: озвучено громкое заявление

Депутат Бундестага, спикер фракции ХДС/ХСС по вопросам внешней политики Юрген Гардт в интервью "Укринформу" заявил, что дискуссии о возможных поставках Украине дальнобойных ракет Taurus продолжаются в рабочем формате между правительствами Украины и Германии. В то же время, по его словам, актуальность этой темы уже не столь высока, как в предыдущие годы.

Политик объяснил, что с момента активного обсуждения возможных поставок изменилась сама структура войны. Украина значительно расширила свои технологические возможности и эффективно применяет современные средства ведения боевых действий, в частности беспилотные системы. Речь идет как об ударных дронах, так и о средствах противодействия враждебным БПЛА. По его мнению, именно эти инструменты сегодня играют заметную роль в укреплении оборонного потенциала Украины, поэтому вопрос отдельных типов вооружений, в частности Taurus, потерял былую остроту.

Гардт также отметил, что публичное обсуждение чувствительных аспектов военной поддержки между руководством Украины и Германии не целесообразно, поскольку подобные темы нуждаются в сдержанном дипломатическом подходе.

Отдельно он наметил стратегическое видение своего политического лагеря по завершению войны. По его мнению, Украина должна восстановить контроль над международно признанными границами и полностью защитить свой суверенитет. Он подчеркнул, что Киев не предъявляет претензий на территорию России, а сосредоточен исключительно на восстановлении собственной территориальной целостности. Также политик вспомнил о необходимости возвращения украинских детей, которые были незаконно вывезены в РФ.

В то же время Гардт допустил, что в будущем Украина может рассматривать некоторые компромиссы в случае реальных мирных переговоров, если они дадут шанс на постоянное урегулирование. По его словам, Германия готова поддержать любое решение, согласованное Киевом, однако главной целью остается полный вывод российских войск с территории Украины.

