У ФРН кардинально змінили думку про передачу Україні Taurus: озвучено гучну заяву

Депутат Бундестагу, речник фракції ХДС/ХСС з питань зовнішньої політики Юрґен Гардт в інтерв’ю "Укрінформу" заявив, що дискусії щодо можливих поставок Україні далекобійних ракет Taurus продовжуються в робочому форматі між урядами України та Німеччини. Водночас, за його словами, актуальність цієї теми вже не є такою високою, як у попередні роки.

Політик пояснив, що з часу активного обговорення можливих постачань змінилася сама структура війни. Україна значно розширила власні технологічні можливості та ефективно застосовує сучасні засоби ведення бойових дій, зокрема безпілотні системи. Йдеться як про ударні дрони, так і про засоби протидії ворожим БПЛА. На його думку, саме ці інструменти сьогодні відіграють помітну роль у зміцненні оборонного потенціалу України, тому питання окремих типів озброєнь, зокрема Taurus, втратило колишню гостроту.

Гардт також зауважив, що публічне обговорення чутливих аспектів військової підтримки між керівництвом України та Німеччини не є доцільним, оскільки подібні теми потребують стриманого дипломатичного підходу.

Окремо він окреслив стратегічне бачення свого політичного табору щодо завершення війни. На його переконання, Україна повинна відновити контроль над міжнародно визнаними кордонами та повністю захистити свій суверенітет. Він наголосив, що Київ не висуває претензій на територію Росії, а зосереджений виключно на відновленні власної територіальної цілісності. Також політик згадав про необхідність повернення українських дітей, яких було незаконно вивезено до РФ.

Водночас Гардт допустив, що у майбутньому Україна може розглядати певні компроміси у разі реальних мирних переговорів, якщо вони дадуть шанс на стале врегулювання. За його словами, Німеччина готова підтримати будь-яке рішення, яке буде погоджене Києвом, однак головною метою залишається повне виведення російських військ з території України.

