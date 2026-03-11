logo

BTC/USD

70685

ETH/USD

2065.72

USD/UAH

43.98

EUR/UAH

50.93

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия В ФРГ признали немощность перед вторжением РФ: о чем срочно попросили Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

В ФРГ признали немощность перед вторжением РФ: о чем срочно попросили Украину

В Германии украинские инструкторы поделятся опытом в артиллерии, инженерии, бронетанковых операциях, применении беспилотников и командовании войсками

11 марта 2026, 16:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украинские военные инструкторы помогут немецким вооруженным силам подготовиться к возможной защите от агрессии России против НАТО до 2029 года.  

В ФРГ признали немощность перед вторжением РФ: о чем срочно попросили Украину

Фото: из открытых источников

Об этом заявил главнокомандующий немецкой армией, генерал-лейтенант Кристиан Фрейдинг, в интервью агентству Reuters. Речь идет о выполнении соглашения, заключенного между Берлином и Киевом в прошлом месяце, которое предусматривает направление украинских инструкторов в немецкие армейские школы для передачи знаний и навыков, полученных во время противостояния российскому вторжению.

"У нас высокие ожидания. Украинские военные сейчас единственные в мире, которые имеют боевой опыт против России", — подчеркнул Фрейдинг.

По его словам, начальный контингент инструкторов по ВСУ будет составлять "среднее двусмысленное количество" и будет находиться в Германии в течение нескольких недель. Они передадут знания в таких областях, как артиллерия, инженерия, бронетанковые операции, использование беспилотников, а также в вопросах командования и управления подразделениями.

Фрейдинг отметил, что Украина развила уникальные военные навыки, которых нет ни в каких учебниках, создавая тактику ведения войны "ориентированной на данные", что предполагает комплексное использование высокотехнологичных и взаимосвязанных операций.

"То, что они сейчас становятся нашими инструкторами, демонстрирует партнерство в сфере безопасности на равных условиях", — добавил германский генерал.

Портал "Комментарии" уже писал , что пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков признал, что Москве становится все сложнее "проводить информационную работу за границей". По его словам, это связано с тем, что в глобальном медиапространстве доминируют так называемые "вражеские социальные сети", через которые РФ теряет влияние, сообщают российские СМИ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости