Прессекретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков визнав, що Москві стає дедалі складніше "проводити інформаційну роботу за кордоном". За його словами, це пов’язано з тим, що у глобальному медіапросторі домінують так звані "ворожі соціальні мережі", через які РФ втрачає вплив, повідомляють російські ЗМІ.

"Ми дуже швидко втрачаємо можливості для нашої пропагандистської роботи за кордоном. Особливо в ближньому зарубіжжі. Телебачення зараз не надто надійне — його можна вимкнути одним натисканням кнопки", — наголосив Пєсков у коментарі журналістам.

Прессекретар додав, що Москва нібито "стикається з ворожими соціальними мережами", які мають значний вплив не лише в країнах СНД, а й по всьому світу. Він зазначив, що цю проблему необхідно вирішити, оскільки традиційні канали інформації більше не гарантують ефективної пропаганди.

"Ми не працюємо з Telegram. Тоді де нам доводити сенс? І нам це належить придумати", — підкреслив Пєсков, зізнавшись в обмежених можливостях російських інформаційних ресурсів на міжнародній арені.

На тлі цих заяв, західні політики активно реагують на російську пропаганду. Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначав, що РФ веде нацистську пропаганду проти народу України. Він пообіцяв, що Німеччина буде рішуче протистояти таким інформаційним атакам.

