logo_ukra

BTC/USD

69364

ETH/USD

2024.33

USD/UAH

43.86

EUR/UAH

51.04

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Кремль зазнав чергового фіаско за кордоном: у Путіна не приховують розчарування
commentss НОВИНИ Всі новини

Кремль зазнав чергового фіаско за кордоном: у Путіна не приховують розчарування

Прессекретар російського диктатора стверджує, що Москва нібито "зіштовхується з ворожими соцмережами"

11 березня 2026, 15:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Прессекретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков визнав, що Москві стає дедалі складніше "проводити інформаційну роботу за кордоном". За його словами, це пов’язано з тим, що у глобальному медіапросторі домінують так звані "ворожі соціальні мережі", через які РФ втрачає вплив, повідомляють російські ЗМІ.

Кремль зазнав чергового фіаско за кордоном: у Путіна не приховують розчарування

Фото: з відкритих джерел

"Ми дуже швидко втрачаємо можливості для нашої пропагандистської роботи за кордоном. Особливо в ближньому зарубіжжі. Телебачення зараз не надто надійне — його можна вимкнути одним натисканням кнопки", — наголосив Пєсков у коментарі журналістам.

Прессекретар додав, що Москва нібито "стикається з ворожими соціальними мережами", які мають значний вплив не лише в країнах СНД, а й по всьому світу. Він зазначив, що цю проблему необхідно вирішити, оскільки традиційні канали інформації більше не гарантують ефективної пропаганди.

"Ми не працюємо з Telegram. Тоді де нам доводити сенс? І нам це належить придумати", — підкреслив Пєсков, зізнавшись в обмежених можливостях російських інформаційних ресурсів на міжнародній арені. 

На тлі цих заяв, західні політики активно реагують на російську пропаганду. Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначав, що РФ веде нацистську пропаганду проти народу України. Він пообіцяв, що Німеччина буде рішуче протистояти таким інформаційним атакам.

Як вже писали "Коментарі", президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що вступ України та Молдови до Європейського Союзу до 2030 року є стратегічним пріоритетом для його держави. За словами глави Литви, ця дата є реалістичною та логічною метою не лише для Молдови, але й для інших європейських країн, які прагнуть приєднатися до ЄС.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини