Главная Новости Мир Германия В Германии активизировались друзья Путина: что пытаются узнать о ВСУ и НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

В Германии активизировались друзья Путина: что пытаются узнать о ВСУ и НАТО

AfD хочет узнать об уязвимости Альянса после маневров в Эстонии — в НАТО призывают к осторожности

27 февраля 2026, 13:16
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Немецкая ультраправая партия Альтернатива для Германии (AfD), известная своей пророссийской риторикой, потребовала от правительства раскрыть детали обнаруженных во время учений НАТО оборонных пробелов. Как сообщает Politico, интерес политиков касается маневров Hedgehog 2025, состоявшихся в прошлом году в Эстонии.

В Германии активизировались друзья Путина: что пытаются узнать о ВСУ и НАТО

Германия и РФ. Фото: из открытых источников

Во время этих учений украинские специалисты по беспилотникам применили тактики, отработанные на реальном поле боя, и в рамках сценария "нейтрализовали" отдельные подразделения Альянса. Это позволило выявить ряд уязвимостей, в частности в сфере противодействия дронам, радиоэлектронной борьбе и управлению войсками.

19 февраля представитель AfD по оборонным вопросам Рюдигер Лукассен обратился к правительству с требованием проинформировать парламентский комитет о конкретных пробелах, сроках их устранения и масштабах проблем. В немецкой политической системе у оппозиции есть широкие инструменты контроля, и министерства обычно обязаны отвечать на такие запросы, даже если часть данных засекречивают.

В то же время оценки учений содержат чувствительную информацию: они демонстрируют, какие подразделения были самыми уязвимыми, как быстро их вывели из игры и сколько времени нужно для исправления недостатков. В войне дронов, где тактика меняется молниеносно, такие детали могут иметь стратегическую ценность.

В НАТО заявили, что запрос не вызвал "серьезного беспокойства", однако подчеркнули: Альянс всегда осторожно относится к публичному разглашению информации. Ранее AfD уже интересовалась маршрутами военных перевозок и защитой инфраструктуры – темами, которые могут представлять интерес для Кремля.

Читайте на портале "Комментарии" — большинство граждан Германии выражает одобрение идеи проведения прямых переговоров между канцлером Фридрихом Мерцем и российским президентом Владимиром Путиным. Такие данные приводит опрос YouGov, опубликованный на сайте n-tv.




Источник: https://www.politico.eu/article/afd-inquiry-nato-vulnerabilities-hedgehog-2025-estonia-raises-intelligence-fears/
