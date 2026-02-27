У Німеччині активізувалися друзі Путіна: що намагаються вивідати про ЗСУ та НАТО

Німецька ультраправа партія Альтернатива для Німеччини (AfD), відома своєю проросійською риторикою, зажадала від уряду розкрити деталі виявлених під час навчань НАТО оборонних прогалин. Як повідомляє Politico, інтерес політиків стосується маневрів Hedgehog 2025, що відбулися торік в Естонії.

Німеччина та РФ. Фото: із відкритих джерел

Під час цих навчань українські фахівці з безпілотників застосували тактики, відпрацьовані на реальному полі бою, і в межах сценарію "нейтралізували" окремі підрозділи Альянсу. Це дозволило виявити низку вразливостей, зокрема у сфері протидії дронам, радіоелектронної боротьби та управління військами.

19 лютого представник AfD з оборонних питань Рюдігер Лукассен звернувся до уряду з вимогою поінформувати парламентський комітет про конкретні прогалини, строки їх усунення та масштаби проблем. У німецькій політичній системі опозиція має широкі інструменти контролю, і міністерства зазвичай зобов’язані відповідати на такі запити, навіть якщо частину даних засекречують.

Водночас оцінки навчань містять чутливу інформацію: вони демонструють, які підрозділи були найуразливішими, як швидко їх "вивели з гри" та скільки часу потрібно для виправлення недоліків. У війні дронів, де тактика змінюється блискавично, такі деталі можуть мати стратегічну цінність.

У НАТО заявили, що запит не викликав "серйозного занепокоєння", однак наголосили: Альянс завжди обережно ставиться до публічного розголошення інформації. Раніше AfD вже цікавилася маршрутами військових перевезень та захистом інфраструктури – темами, які потенційно можуть становити інтерес для Кремля.

